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В Москве прошел показ документального фильма «Кул Шариф. Возрождение»

В Москве прошел показ документального фильма «Кул Шариф. Возрождение»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.05.2022 0 5

Фильм рассказывает о том, как и в каких условиях родилась идея и проходило строительство мечети Кул Шариф в казанском Кремле. Своими воспоминаниями об этом поделились историки, археологи, архитекторы, общественные деятели. Перед многочисленными зрителями выступили режиссер фильма Эльвира Фархутдинова и продюсер Татьяна Михайлова.

Они рассказали о том, как проходили его съёмки и призвали собравшихся делиться информацией о тех, кто участвует в деле сохранения национального самосознания татарского народа, чтобы снять новые фильмы об этих достойных людях.

avtonomiya.tatar

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