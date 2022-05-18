В Лениногорске прошел обучающий семинар для учителей татарского языка

В Лениногорске 17 мая 2022 года на базе средней общеобразовательной школы №8, прошел обучающий семинар для учителей татарского языка.

Мероприятие проводилось с целью оказания методической помощи учителям родного (татарского) языка и литературы общеобразовательных учреждений Лениногорского муниципального района.

Руководитель муниципального методического объединения, учитель татарского языка и литературы Динара Рамилевна Фаррахова ознакомила с материалом по теме: «Условия реализации обновленного Федерального государственного образовательного стандарта по предмету “Родной (татарский) язык и литература”».

Учителя обобщали передовой педагогический опыт по этой же теме.

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