Рустам Минниханов и Вячеслав Володин посетили в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Сегодня в Государственной Думе открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Торжественную церемонию посетили Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также руководители всех фракций.

Выставка раскрывает основные периоды развития ислама на территории Поволжья: от периода Волжской Булгарии и Золотой Орды до советского времени и современной России.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Государственной Думы за возможность провести данное мероприятие. «Решением Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается на федеральном уровне. Организационный комитет возглавляет заместитель Премьер- министра Марат Хуснуллин. У нас пройдёт очень много мероприятий. В прошлом году мы открыли воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери. В этом году будем закладывать Соборную мечеть», – сказал Президент Татарстана.

Вячеслав Володин заметил, что экспозиция выставки позволяет окунуться в историю страны через историю ислама. «Рустам Нургалиевич, спасибо вам за выставку. Для нас большая обязанность бережно нести по жизни то, что смогли достичь наши предки. Мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга. Нам надо этим дорожить. Надеюсь, выставка не последняя», – заключил он.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что опыт развития Республики Татарстан может быть образцом для других: «Благодарю Президента Татарстана Рустама Минниханова, что вы даже в самые смутные годы не сносили памятники, не переименовали улицы, помогли восстановить музей Ленина. Татарстан продолжает славные традиции веры и дружбы».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов от имени партии и избранного сегодня руководителя Леонида Слуцкого поблагодарил Татарстан за организацию такого мероприятия. «Модель Татарстана можно распространять на все регионы. Многое делается для поддержания многоконфессионального мира. Подобные выставки позволяют нам лучше узнавать друг друга», – уверен он.

По словам депутата фракции «Справедливая Россия – за правду» Александра Бабакова, 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией – важное событие в формировании нашей государственности, возможность приобщиться к кульутре в разных регионах страны.

Руководитель фракции «Новые Люди» Алексей Нечаев: «С большим интересом посмотрел выставку. С большой любовью представлены свидетельства. Татарстан не только гордится прошлым и имеет замечательную историю, но и сегодня развивает экономику региона. В нашем многообразии – огромная сила».

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Васильев рассказал, что часто приезжал в Татарстан за опытом. «Спасибо за возможность увидеть историческую ретроспективу. Хочу поклониться Минтимеру Шариповичу. Поблагодарить Рустама Нургалиевича», – добавил он.

В экспозиции повествуется о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры, становлении отечественной мусульманской богословской традиции в России, а также о современном возрождении ислама и святынь Древнего Болгара.

Посетители могут ознакомиться с уникальными архивными документами, рукописями, украшениями, костюмами и другими экспонатами из фондов Национального музея Республики Татарстан, Национальной библиотеки РТ, Национального архива республики, Елабужского, Болгарского и Билярского музеев-заповедников.

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