Объявляется грант для поддержки учителей татарского языка и литературы

С 25 мая 2022 года начинается прием заявок для участия в конкурсе на соискание гранта «Поддержка учителей татарского языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и Международной олимпиады по татарскому языку».

Целью предоставления гранта является стимулирование учителей родного (татарского) языка и родной (татарской) литературы, подготовивших призеров и (или) победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются на электронный адрес [email protected] Информация по гранту размещается на сайте Министерства в разделе «Гранты для учителей» («Общее образование» – «Национальное образование»).

Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией с 27 мая по 6 июня 2022 года. Ежегодно предоставляется 13 грантов в размере 115 тысяч рублей. Получателей гранта объявят до 10 июня 2022 года.

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