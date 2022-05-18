В Новокузнецке прошел детский конкурс рисунков, посвященный 1100 летию принятия Ислама в Волжской Болгарией

В Новокузнецке подвели итоги конкурса детских рисунков «В моем сердце – моя вера!», который был приурочен 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарией.

Организаторами стали мусульманская мечеть «Чулпан» и Татарская национально-культурная автономия г. Новокузнецка.

Для участия в конкурсе принимались иллюстрации, в которых отражены события, личности, относящиеся к истории татар, иллюстрации, посвященные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, иллюстрации, посвященные путешествию Ахмеда ибн Фадлана на реку Итиль и официальное принятие Ислама Волжской Булгарией и др.

Победители конкурса были награждены дипломами и денежными призами.