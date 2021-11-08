В Грозном состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества и ремесла «Многоликая Россия- 2021»

В г. Грозный состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества и ремесла «Многоликая Россия- 2021».

Пензенскую область представлял татарский фольклорный ансамбль «Былбылым». Успешно пройдя I этап конкурса, коллектив был приглашен на II очный этап.

На финале ансамбль выступил с песнями «Син дә җаныемның хәсрәтеннән» и «Гармун алыйк әле, дускай» и был удостоен дипломом лауреата 3 степени в номинации “Фольклорное творчество”. Фестиваль прошел на высоком профессиональном уровне! Зрителям представилась уникальная возможность увидеть и оценить яркую самобытную музыкальную культуру народов, населяющих нашу великую страну.

Спонсорскую помощь в организации поездки оказали РОО «ТНКА ПО» и

член президиума автономии Абузяров Р.Ф. Поздравляем ансамбль «Былбылым» с заслуженной наградой и желаем дальнейших творческих успехов.

Татарская автономия Пензенской области