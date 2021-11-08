В Пензе подводят итоги детского фольклорного конкурса «Тургай-2021»

5 ноября г. состоялось заседание жюри по подведению итогов заочного (отборочного) этапа регионального детского фольклорного конкурса «Тургай-2021». Члены жюри под председательством Жиганши Туктарова отобрали творческие номера, которые участники представят на очном этапе, где будут определены победители.

В конкурсе приняли участие детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты, инструментальное творчество. Всего на конкурс было прислано более 100 работ. Из них отобраны 49 призеров.

III Региональный детский фольклорный конкурс «Тургай» – это площадка для творческого развития личности ребенка, воспитания чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре народов Поволжского края, формирования гражданского самосознания, патриотизма и высокой духовности подрастающего поколения.

Итоги будут проведены на очном этапе III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай»

20 ноября 2021 года, начало в 11.00 ч. в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Культурно – образовательный марафон “Наше единство в многообразии” поддержанного Фондом президентских грантов в 2021 году на развитие гражданского общества.