tatruen
Главная / Новости / В Пензе подводят итоги детского фольклорного конкурса «Тургай-2021»
В Пензе подводят итоги детского фольклорного конкурса «Тургай-2021»

В Пензе подводят итоги детского фольклорного конкурса «Тургай-2021»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.11.2021 0 5

5 ноября г. состоялось заседание жюри по подведению итогов заочного (отборочного) этапа регионального детского фольклорного конкурса «Тургай-2021». Члены жюри под председательством Жиганши Туктарова отобрали творческие номера, которые участники представят на очном этапе, где будут определены победители.

В конкурсе приняли участие  детские фольклорные и хореографические коллективы, солисты, инструментальное творчество. Всего на конкурс было прислано более 100 работ. Из них отобраны 49 призеров.

III Региональный детский фольклорный конкурс «Тургай» – это площадка для творческого развития личности ребенка, воспитания чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре народов Поволжского края, формирования гражданского самосознания, патриотизма и высокой духовности подрастающего поколения.

Итоги будут проведены на очном этапе III Регионального детского фольклорного конкурса «Тургай»

20 ноября 2021 года, начало в 11.00 ч. в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Культурно – образовательный марафон “Наше единство в многообразии” поддержанного Фондом президентских грантов в 2021 году на развитие гражданского общества.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.