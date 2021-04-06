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В Институте истории им. Ш.Марджани состоится семинар на тему: «Отличительные черты татар: мобильность и открытость миру»

В Институте истории им. Ш.Марджани состоится семинар на тему: «Отличительные черты татар: мобильность и открытость миру»

в Новости, Слайдер, Образование, Главные новости, 06.04.2021 0 1

8 апреля 2021 в 11.00 в Институте истории им. Ш.Марджани состоится семинар по стратегии действия татарского народа на тему: «Отличительные черты татар: мобильность и открытость миру».

Вопросы для обсуждения:

  • Исторические корни мобильности и открытости у татар (кочевое прошлое, торговая цивилизация, глобальные империи)
  • Мобильность и открытость миру, как условие модернизации (19-нач 20 вв.)
  • Сохраняются ли эти качества у современных татар?
  • Мобильность и открытость – преимущества или угроза? Сказывается ли мобильность на единстве татарского народа?
  • Как быть открытым миру, сохраняя свое национальное «Я».

Вход свободный.
Адрес проведения: г. Казань, ул. Батурина 7А, 1 этаж, каб. 137

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