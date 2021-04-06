Для детей Магнитогорска провели презентацию о достопримечательностях республики Татарстан

Культурно-просветительский проект «Знакомство с народами Южного Урала» продолжает свою работу. На этот раз руководители коллективов во главе с Кадерией Рафисовной Исхаковой из отдела татарской культуры «Дома Дружбы Народов» г. Магнитогорска провели презентацию в городской Детской Библиотеке №8 .

Юные зрители – учащиеся второго класса Школы №18 с интересом слушали об истории татарского народа. Ведущая Альбина Гафарова рассказала о главных символах и достопримечательностях республики Татарстан: Казанский Кремль, находящийся под охраной ЮНЕСКО, знаменитая на весь мир мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, названная в честь последней царицы Казанского ханства и тд. Также любой желающий смог примерить на себя главные атрибуты татарского костюма, головные уборы: тюбетейку и калфак!

Об особенностях татарской песни рассказала Илина Канбекова (рук-ль вокального ансамбля «Йолдыз»). В основе татарской мелодии лежит «пентатоника» – лад, состоящий из пяти звуков. Ребята услышали заводную композицию «Гармун алыйк эле, дускай» («Возьмём гармонь в руки, друзья»).

Алия Зигангирова (рук-ль молодёжного клуба «Идель») продемонстрировала татарской народный танец в своём исполнении, а также провела небольшой мастер-класс, показав несколько движений. Девчонки и мальчишки смело повторяли за Алией, даже классная руководительница разучила некоторые элементы татарского танца!

Ребятишкам настолько понравился интерактив, что решили сыграть с ними в национальные игры, такие как «Тимербай» и «Пешмәгән». Последняя из которых в особенности вызвала радостные эмоции у юных участников.

Вкусным завершением стал рассказ о татарской национальной кухне и её самых культовых блюдах: аш, өчпочмак, кыстыбый, бәлеш, мәтрушкә чәе, и король свадебного стола – медовый чәк-чәк. Одноимённую песню «Чак-чак» исполнила Илина, а ребята дружно подпевали вместе с ней!

Мы надеемся, что такие обзорные уроки о народах Южного Урала будут проходить регулярно. Ведь каждая национальность таит в себе свои секреты, неповторимые традиции и обычаи. Тем самым учащиеся расширяют свой кругозор, узнают о культуре народов из первых уст!

Илина Канбекова