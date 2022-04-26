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В исламском центре Чистопольского мухтасибата прошел конкурс «Без – Тукайлы халык»

В исламском центре Чистопольского мухтасибата прошел конкурс «Без – Тукайлы халык»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.04.2022 0

В исламском центре Чистопольского мухтасибата сегодня прошел конкурс «Без – Тукайлы халык», посвященный 136-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мероприятие организовано Чистопольским мухтасибатом, местными организациями Всемирного конгресса татар и объединения «Ак калфак» в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» и посвящено Году народного искусства и нематериального культурного наследия в России и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Мероприятие традиционно началось с чтения аятов Куръана – их исполнил имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад хазрат Киямов. Затем руководитель местной организации Всемирного конгресса татар Фарид Галимов, прочитав стихи Г. Тукая, дал старт самому конкурсу.

В конкурсе приняли участие преподаватели и слушатели курсов, которые функционируют при мечетях «Нур», «Иман», «Ихлас». Участники продекламировали религиозные стихи Г.Тукая, показали инсценировки по мотивам сказок поэта, презентовали свои поделки и приняли участие в викторине.

Мероприятие завершилось исполнением песни «Туган тел».

dumrt.ru

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