Василь Шайхразиев принял участие в детском празднике «Ифтар бәйрәме» в селе Шыгырдан

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Чувашия.

Сегодня в Центральной Соборной мечети села Шыгырдан имени «Трех сподвижников» прошел Республиканский детский праздник «Ифтар бәйрәме». В священный месяц Рамадан он посвящен 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, а также приурочен к 136-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Перед ифтаром дети соревновались в знании основ Ислама и истории древнего Болгара, читали мунаджаты и стихи, посвященные Рамадану, стихи Габдуллы Тукая. Также здесь выбрали лучшего чтеца Корана.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников мероприятия. Он поздравил ребят и пожелал им успехов в учебе и творчестве.

Здесь состоялось и награждение победителей и лауреатов детского праздника «Ифтар бәйрәме». Все участники были награждены наградами Духовного управления мусульман Чувашии, Духовного управления мусульман Татарстана, подарками Всемирного конгресса татар.

Также шакирдам, прошедшим «Муаллим сани» были подарены Кораны от Духовного управления мусульман Чувашской Республики. «Муаллим сани» ‒ правила чтения Священного Корана (Таджвид) по курсу, основанному известным татарским ученым и просветителем Ахмадхади Максуди (1868-1941гг.)