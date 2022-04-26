Председатель Национального совета посетил Соборную мечеть в селе Урмай

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Чувашия

Сегодня в селе Шыгырдан прошел Республиканский детский ифтар, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и приуроченный ко Дню рождения великого поэта Г. Тукая. Здесь Председатель Национального совета вручил награды победителям конкурса.

Рабочая поездка завершилась посещением Соборной мечети в селе Урмаево. Сейчас строительство Соборной мечети подходит к завершению: ведутся последние отделочные работы, подключаются необходимые коммуникации, недавно под куполом здания установили большие люстры. Финансируют строительство храма местные жители и меценаты.

Мечеть в Урмаево планируют открыть 1-2 мая – к празднику Ураза-байрам.