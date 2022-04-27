Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Габдуллы Тукая в Санкт-Петербурге

В день 136-летия со дня рождения Габдуллы Тукая, Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту, расположенному в районе бывшей татарской слободы, в сквере Тукая в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

В церемонии возложения цветов, которая сегодня превратилась в настоящий праздник поэзии, приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Введенского муниципального округа, Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, Председатель татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, заместитель директора Санкт-Петербургского Дома национальностей Андрей Яковлев, представители администрации города, поэты и творческие деятели.

От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, депутатов республики Фарид Мухаметшин поздравил всех собравшихся с Днем родного языка, который традиционно отмечается в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

«Габдулла Тукай – это символ культуры нашего народа, человек, который прожил короткую, но очень яркую жизнь, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, землякам и соотечественникам, – из поколения в поколение мы передаем его стихи и наказы потомкам».

Глава парламента обратился к петербуржцам со словами благодарности за то, что в городе бережно хранится память о великом татарском поэте. «В Санкт-Петербурге сложилась хорошая традиция, когда представители разных национальностей, почитающие творчество выдающегося поэта, в этот день собираются у памятника Габдуллы Тукая, читают его стихи, говорят о дружбе и мире, о роли Тукая, который оставил яркий след в литературе, вошел в историю целой эпохой своих произведений», – сказал он.

Председатель Государственного Совета отметил, что в Татарстане проживают представители 173 национальностей. «Мы все живем одной дружной братской семьей наших народов, а новые трудности, которые возникли в условиях действия санкций, нас только объединяют», – заключил Фарид Мухаметшин и пожелал всем мира, согласия и сплоченности в ответе на вызовы, которые стоят перед обществом.

Имя татарского поэта прочно вписано в культурную канву Северной Столицы. В 2006 году здесь был открыт памятник поэту, а в 2007 году установлена мемориальная доска на здании дома, где останавливался поэт во время своего путешествия в город на Неве.

Председатель Государственного Совета с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге. Завтра Фарид Мухаметшин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню российского парламентаризма.

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