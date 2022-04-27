В мечетях Татарстана отметят Ураза-байрам

2 мая во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам. В мечетях городов республики гает начнут праздновать в 6:30 часов утра чтением аятов Куръана и продолжат гает-вагазами в 7:00 часов. Праздничный намаз планируется совершить в 7:30 часов.

В мечетях сельской местности утренний намаз будет прочитан в 03:00 часов, гает-вагазы запланированы на 04:00 часов, а гает-намазы — на 4:30 часов.

Праздничная проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире на телеканале “Хузур ТВ”, а также на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Проследить за интернет-трансляцией можно будет также на сайте ДУМ РТ и YouTube-канале «Телеканал Хузур ТВ».

dumrt.ru