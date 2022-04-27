Татары Москвы отметили 136-летие поэта Габдуллы Тукая

В День родных языков, который традиционно отмечается в день рождения великого поэта Габдуллы Тукая, в Москве прошли праздничные мероприятия, приуроченные к его 136-летию. В сквере на улице Новокузнецкая, который уже стал традиционным местом встречи для татар города, возложили цветы к памятнику Тукая.

Напомним, монумент был установлен в 2011 году. Он был передан в дар столице России от Правительства Республики Татарстан и установлен по распоряжению Правительства Москвы.

В церемонии приняли участие вице-премьер Республики Татарстан — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, глава Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов и директор Федерального института родных языков народов РФ Лариса Маршева.

Ахметшин отметил,что Гадбулла Тукай уже многие годы является культовой личностью не только в татарской, но и во всей российской литературе. Он обратил внимание на то, что поэт «оставил свой след» в культуре России наряду с Лермонтовым и Пушкиным.

«На его стихах выросло очень много людей. Пусть еще на долгие годы Тукай остается для наших детей, для нашей молодежи образцом человека, который знал как любить свой народ, как сохранить язык и наши традиции», – сказал вице-премьер РТ.

Глава интситута родных языков народов РФ, в свою очередь, подчеркнула, что уникальное творчество классика, «пронизанное личностью и необыкновенной проникновенной любовью к татарской культуре и ко всей России», уже давно вошло в общемировое наследие и мировую литературу.

Также по случаю праздника, в Татарском культурном центре Москвы состоялся музыкально-поэтический вечер с награждением победителей II творческого конкурса «Тукай иле» (Страна Тукая).

Конкурс реализуется совместно Татарской автономией и Полпредством РТ в РФ для увековечения памяти великого поэта, повышения интереса к его творчеству, а также сохранения и развития наследия татарского языка и литературы. В этом году в нем были представлены призовые номинации за лучшее чтение стихотворений Тукая на татарском языке, исполнение песен по мотивам его произведений и создание предметов декоративо-прикладного искусства, посвященных личности или творчеству поэта.

Ахметшин и Фарисов вручили лауреатам в разных возрастных категориях грамоты и памятные подарки. Призы получили исполнители стихов на татарском языке Аминова Марьям (6 лет), Сумайа Фаизова (7 лет), Сафия Привалова (14 лет), Гульфия Якупова (68 лет), Лилия Абдуллина (28 лет) и другие. Также награду получили ученики московской «Школы №1186 имени Мусы Джалиля» – детский коллектив «Шаян» за лучшее театрализованное представление и победительница IХ Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, ученица 9 класса, Сафия Хузина.

Со сцены культурного центра прозвучали самые знаменитые стихотворения Тукая и песни, написанные на произведения татарского классика. В том числе, песня «Туган Тел» (Родная земля), признанная многими татарами, как неофициальный гимн татарского народа.

В этот же день в здании культурного центра произошло еще одно радостное событие – открылся обновленный кабинет татарского языка. Инициатором стали преподаватели, работающие при Татарской национально-культурной автономии. Они сами разработали дизайн-проект модернизированного кабинета,который удалось реализовать при поддержке и непосредственном участии Полпредства РТ в Москве и главы автономии Фарита Фарисова.

Выпускница Казанского федерального университета по специальности учитель татарского языка и литературы и Высшей школы экономики Альбина Валиева, которая вот уже несколько лет с успехом ведет курсы татарского языка в культурном центре, рассказала о том, как преображался кабинет.

По ее словам, при модернизации помещения акцент делался не только на создание удобной учебной зоны, но и современной, яркой и уютной площадки, где можно не только изучать татарский язык, но и поиграть в настольные игры, почитать книги. Кабинет оснащен высокоскоростным Wi-fi для быстрого доступа в интернет, чтобы сделать процесс обучения максимально удобным. Мебель для класса была специально приобретена в «Сколково»,чтобы каждый предмет интерьера соответствал современным требованиям качества.

Дарья Сайфиева

tatar-inform.ru