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В Казани состоится 10 республиканский ифтар

В Казани состоится 10 республиканский ифтар

в Новости, Слайдер, Главные новости, Анонс, 27.04.2022 0 4

30 апреля 2022 года мусульмане Татарстана соберутся в Казани на самый долгожданный маджлис – 10 республиканский ифтар. В этом году он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».

Символично, что 10 юбилейный республиканский ифтар примет 10 тысяч человек. Площадкой мероприятия, как и в прошлом году, станет МВЦ «Казань ЭКСПО».
Традиционно участников республиканского ифтара ждет насыщенная культурная программа.

dumrt.ru

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