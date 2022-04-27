В Казани состоится 10 республиканский ифтар

30 апреля 2022 года мусульмане Татарстана соберутся в Казани на самый долгожданный маджлис – 10 республиканский ифтар. В этом году он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».

Символично, что 10 юбилейный республиканский ифтар примет 10 тысяч человек. Площадкой мероприятия, как и в прошлом году, станет МВЦ «Казань ЭКСПО».

Традиционно участников республиканского ифтара ждет насыщенная культурная программа.

dumrt.ru