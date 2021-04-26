В Карши почтили память Габдуллы Тукая

24 апреля 2021 года Татарско-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке областного хокимията, средних общеобразовательных школ №15 и № 23 города Карши, Каршинской специализированной школы искусств провел акцию, посвященную 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Звучит государственный гимн Республики Узбекистан. Вниманию участников акции была предложена видео-презентация жизненного и творческого пути Габдуллы Тукая.

На наиболее интересных этапах из жизни Габдуллы Тукая остановилась активист центра Нажия Ганеева.

Активист центра Равиль Ихсанов рассказал о взаимовлиянии творчества выдающегося сына татарского народа и писателей, поэтов и просветителей Узбекистана, в целом тюрко-язычных публицистов и литераторов в рамках общественно-политических процессов, протекавших в евразийском регионе в конце ХIХ и начале ХХ веков. Как отмечал известный узбекский просветитель Абдулла Авлани: «Стихотворение Тукая «Родной язык» из школьного учебника они знали наизусть, его произведения «Шурале», «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» читались с большим интересом, его сатиры передавались из рук в руки». Вот что говорил выдающийся узбекский поэт и публицист Гафур Гулям: «Габдулла Тукай – гордость не только татарского народа, все тюрко-язычные народы знают его стихи наизусть, особенно с большим интересом читает его интеллигенция. Он приобрел известность и славу в узбекском народе уже давно. В качестве подтверждения я должен сказать, что его стихи «О свободе», «Ученик или Одна встреча», «О, перо!», «Пушкину» и многие другие поэтические произведения узбеки без труда читают в оригинале. Сам поэт в свое время из учебников, изучаемых в годы обучения в медресе и школьных хрестоматий, был знаком с узбекской литературой».

Габдуллу Тукая с узбекскими поэтами и писателями также роднит его любовь к азербайджанскому журналу «Молла Насреддин» (1906 -1931). Как отмечал известный узбекский писатель и публицист Абдулла Кадыри: «Держать перо я научился у арабов, а смешить пером – у «Моллы Насреддина». Не без влияния рассматриваемого нами сатирического журнала, Габдулла Тукай с июня 1906 года стал издавать первый сатирический журнал на татарском языке под названием «Уклар» («Стрелы») в Уральске.

Тему влияния поэтов и писателей мира на творчество Габдуллы Тукая продолжили доклады директора Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области Фирюзы Ихсановой «Габдулла Тукай, и Пушкин», Жасмины Халиковой – «Габдулла Тукай и Грибоедов, Лермонтов», Ангелины Рауповой – «Детская лирика Габдуллы Тукая».

Свое интересное мнение в рамках актуальной темы влияния Габдуллы Тукая на творчество современных татарских поэтов и писателей высказал ветеран труда Фархад Хамидов.

В рамках литературно-художественной композиции «Эш беткяч, уйнарга ярый» в исполнении Нурфайза Суюнова, Ильнура Махсудова, Амины Эгамбердиевой, Ангелины Рауповой, Амины Музиповой, самых юных дебютантов мероприятия Равиля Олимова и Бахорой Ибрагимовой прозвучали образцы лирики Габдуллы Тукая, посвященной молодому поколению.

Гром аплодисментов также заслужили танцы народов мира, продемонстрированные Аминой Эгамбердиевой, Сафирой Хазиевой, Диёрой и Бахорой Ибрагимовыми.

Праздничное настроение аудитории подарили итальянская, русская песни и русский танец в исполнении преподавателей и учащихся Каршинской специализированной школы искусств.

Завершили концертную программу праздничного мероприятия массовое исполнение знаменитой песни Габдуллы Тукая «Туган тел» и танец «Бас, кызым, Апипя».

Равиль Авилов

г. Карши, Республика Узбекистан