В Казани прошел праздник поэзии, посвященный 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и Дню родного языка

Сегодня, 26 апреля, после мероприятия в селе Кырлай, посвященного Г. Тукаю, татарская интеллигенция собралась в центре Казани. Здесь, у памятника великому татарскому поэту, ежегодно проводится праздник поэзии.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Собравшаяся на площади татарская интеллигенция возложила цветы к памятнику поэта.

Василь Шайхразиев поздравил собравшихся с “Днем родного языка”. “В этот знаменательный день, татарский народ, проживающий в самых разных уголках мира, читает стихи Габдуллы Тукая, возлагает цветы к памятникам. Также проводятся самые разные мероприятия, направленные на сохранение национальной идентичности татарского народа, развитие языка и культуры. Это очень важный день для 8 миллионов наших соотечественников,” – отметил Василь Шайхразиев.

Также вице-премьер объявил лауреатов премии Г. Тукая в этом году. Этого почетного звания удостоены известный артист театра им.Г. Камала Дания Нуруллина, писатель Факиль Сафин и художник Григорий Эйдинов.