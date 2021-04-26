Ученица из Свердловской области приняла участие в Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе

С 20 по 23 апреля 2021 года в г.Казань прошла VIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В ней приняли участие около 500 обучающихся и студентов, Свердловскую область представляла ученица 9 класса филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» – «Усть-Манчажская ООШ» Коротких Дарья, которая стала призёром олимпиады. Заключительный этап олимпиады состоял из двух туров: письменного (проверка знаний татарского языка и литературы; истории татарского народа и Татарстана) и устного. На втором туре прошла защита проектных работ на тему: «Татарстан – наш общий дом» («Татарстан – безнең уртак йортыбыз»).

В рамках олимпиады для участников была предусмотрена культурно-экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Казани, Национального музея, музея Габдуллы Тукая, Шарифа Камала, Каюма Насыйри и др. Просмотр спектаклей ведущих татарских театров: Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, встречи с представителями Союза писателей Республики Татарстан.

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского форума родных языков, который проводится Министерством образования и науки Татарстана. Победителям и призёрам были вручены дипломы от Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Учителем Коротких Дарьи является победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы – 2020» Каюмов Дамир Гаптулянович. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

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