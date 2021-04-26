В Санкт-Петербурге прошли юбилейные Тукаевские чтения

26 апреля в Санкт-Петербурга состоялись традиционные апрельские Тукаевские чтения, посвященные 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Тукай – не просто великий поэт, а символ истории и судьбы всего татарского народа. В истории татарской культуры имя Тукая занимает особое место, сопоставимо со значением Пушкина для русской культуры. Татары высоко почитают Габдуллу Тукая. В нашем народе многое напоминает о великом татарском поэте, он прочно вписан в культурную канву Северной Столицы.

По сложившийся традиции мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику поэта. В этот юбилейный год в церемонии участвовали курсанты Военно-морского института с исполнением воинского ритуала возложения цветов. Возложили корзины с цветами от Республики Татарстан – Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин. Также от общественных национально-культурных объединений: Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, МКПОО «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области», РОО «Татарское культурное общество «Файда»; Дворянского собрания Санкт-Петербурга.

С приветственными словами к собравшимся обратились председатель Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России», муфтий Равиль Панчеев, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерий Николаев, заместитель главы администрации Петроградского района Андрей Цибиногин, руководители татарских общественных организаций города и области.

Фарид Мухаметшин отметил в своем выступлении, что в настоящее время в Татарстане, как и в Санкт-Петербурге проживают представители более ста наций. Мы действительно можем гордиться тем, что высокая культура межнациональных отношений, крепкие, проверенные временем традиции взаимопонимания и уважения получили в наших регионах постоянную прописку.

На празднике поэзии Фарид Мухаметшин наградил Благодарственным письмом Государственного Совета РТ поэтессу Вилию Живаеву и юбилейным памятным знаком «100 лет ТАССР» – поэтессу Халиду Гилазову.

В ходе мероприятия прозвучали стихотворения Габдуллы Тукая на татарском и русском языках, было отмечено, что творчество Тукая имеет особую важность не только для татарского народа, но и для всего тюркоязычного мира. За свою недолгую жизнь он создал огромное количество произведений, которые обогатили татарскую и мировую литературу, а в качестве переводчика донес до татар поэтическое слово Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова и многих других великих русских поэтов.

На Тукаевские чтения пришли творческие деятели и граждане, которые не только чтят и помнят стихи татарского поэта и мыслителя, но и понимают, что без родного языка нацию и народ не сохранить.

Для всех собравшихся прозвучали песни в исполнении заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РТ Альберта Асадуллина, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, петербургского певца Динара Байтемирова и лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, солиста театра «Санкт-Петербург Опера» Ярамира Низамутдинова.

Тукаевские чтения в Санкт-Петербурге проводятся ежегодно, вот уже много лет подряд. Их организатором выступает Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Чтения неизменно привлекают внимание историков, краеведов, представителей творческой интеллигенции и татарской общественности.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области