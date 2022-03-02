В кастинге в новую татарскую театральную студию «Апуш» приняли участие порядка 100 детей

В казанском КЦ «Сайдаш» состоялся кастинг в новую детскую татарскую театральную студию «Апуш». В нем приняли участие порядка 100 детей в возрасте от 9 до 15 лет из Казани, Лаишевского, Балтасинского, Арского районов Татарстана.

Учащиеся продемонстрировали свои творческие способности – пели, читали стихи, танцевали, а также выполняли задания членов жюри. Участников кастинга оценивали народный артист России, художественный руководитель КЦ «Сайдаш» Лима Кустабаева, актер театра, учитель по актерскому мастерству, руководитель студии «Апуш», обладатель гранта «Перспектива» Алия Файзрахманова, актер театра Резеда Саляхова, педагог по вокалу Лилия Зайнуллина, актер театра, певец, музыкант Ильяс Файзрахманов.

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова отметила, что в столице РТ необходимо открывать татарские театральные студии. «Мы дали старт работе детской театральной студии «Апуш». На кастинге учащихся отбирали мастера своего дела. Идея этой студии давно жила в наших сердцах. После знакомства с театральными школами «Нур» и «Без» встал вопрос о необходимости создания новой студии, потребность все-таки есть. Поэтому чем больше будет таких студий, тем лучше», – отметила Гузель Сагитова и добавила, что такую же студию планируется в будущем открыть в КДК им.Ленина.

Результаты кастинга будут известны 2 марта. Те, кто успешно его прошел, будут заниматься в татарской театральной студии «Апуш». Актеры театра будут преподавать сценическую речь, актерское мастерство, вокал и другое. Юные артисты вместе с педагогами будут готовить спектакли на татарском языке, а также станут участниками мастер-классов. Первый спектакль дети покажут 1 июня.

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