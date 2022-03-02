Стартует XII Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Союз театральных деятелей Республики Татарстан, Федеральная национально-культурная автономия татар, Казанский Федеральный Университет (Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого).

Международный конкурс чтецов имени Габдуллы Тукая проходит с 2011 года.

Целями конкурса являются приобщение учащейся молодёжи к миру татарской поэзии, ценностям национальной культуры, развитие личностных, нравственных, эстетических качеств школьников, привлечение участников конкурса к творческому процессу, воспитание патриотизма и национального самосознания детей и молодёжи, формирование возвышенного чувства любви к родному краю, Отечеству.

Прием заявок на участие в конкурсе принимаются до 00.00 часов 1 апреля 2022 года в Творческом отделе Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Конкурс проводится с 2 марта по 15 апреля 2022 года в 2 этапа.

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