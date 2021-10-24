В Казани на Кремлевской набережной появился новый мурал

Композиция нанесена на стене Хрущевского спуска, расположенного в новой части набережной, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мурал исполнен в стиле леттеринга (искусство рисования букв – прим.ред.). С одной стороны стены нанесены строки на татарском языке из стихотворения поэта Мансура Шигапова, а с другой – их перевод на русский язык.

Мурал сделан в рамках концепции благоустройства территории, разработанной архитекторами бюро Orchestra. Автором работы выступил казанский художник Булат Хасаншин.

Напомним, новый участок набережной от Кировской дамбы до Кремля был открыт в День города и республики.

idel-tat.ru