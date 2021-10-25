Во Владивостоке торжественно открыли татаро-башкирский этномузей

Старинные предметы быта, национальную одежду и традиционные украшения татар и башкир теперь смогут увидеть жители и гости Владивостока. В городе торжественно открыли один из первых этномузеев.

Со словами “рәхим итегез” (что по-татарски значит “добро пожаловать”) старейшины перерезали красную ленту в связи с официальным открытием нового культурного учреждения. С приветственным словом к гостям праздника обратился председатель татаро-башкирской организации “Дуслык” Тахир Ибашев.

— В нашем музее, который мы наконец-то торжественно открыли, представлены культура и быт татаро-башкирского народа. Мы своими руками создали все то, что сейчас находится в этом помещении. Мы рады, что теперь гости и жители Владивостока смогут ближе познакомиться с нашей культурой. Музей можно будет посетить совершенно бесплатно, — отметил Тахир Ибашев.

Свои поздравления организации “Дуслык” передала зампред краевого правительства, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.

“Сегодня знаменательный день для представителей владивостокской татаро-башкирской общественности. Сам факт создания музея — это подтверждение единства народов и сохранности этнического и культурного наследия. Выражаю самые благодарные слова в адрес организаторов этномузея. Уверена, что плодотворное сотрудничество в области культуры будет успешно развиваться”, — говорится в письме.

Снаружи музей не очень заметен — он укромно таится в жилом доме на Нерчинской, 40. Сказка начинается внутри. Небольшое помещение наполнено колоритом национальной культуры. Гостей этномузея ждут экскурсии, где подробно расскажут о каждом экспонате. Среди самых интересных — юрта, в которую можно войти и сделать колоритное фото интерьера, а также большая печь, обставленная кухонными предметами и посудой.

По всему помещению развешаны рушники, расшитые яркими орнаментами. В музее представлено несколько комплектов национальных костюмов, которые можно примерить и даже сфотографироваться в них на фоне экспозиций.

Этномузей создан при поддержке администрации Владивостока и правительства края. Первые 150 тысяч рублей были выделены администрацией Владивостока в 2019 году на развитие культуры и искусства этномузея.

В сентябре того же года некоммерческая организация “Дуслык” из Приморья выиграла грант президента РФ.