В Казани откроют «музыкальную» выставку и проведут фестиваль к 100‑летию Яхина

26 и 29 августа на летней сцене Национального музея Республики Татарстан состоятся концерты, приуроченные к 100-летию Рустема Яхина – выдающегося татарского композитора и пианиста, автора гимна Республики Татарстан. 26 августа откроется выставка «Струны, клавиши, мембраны», где будут представлены музыкальные инструменты из фондов музея.

Мероприятия 26 и 29 августа – части фестиваля «Хорошая музыка». Название выбрано не случайно – это цитата Рустема Яхина. Он говорил: «Современна всякая хорошая музыка». Эта концепция воплощается в обоих концертах: артисты и выступления подобраны так, что демонстрируют актуальность и вневременность разноплановой академической музыки. Инициатор концертов – Музей композитора Назиба Жиганова (филиал Национального музея Республики Татарстан) при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

26 августа прозвучит классика и джаз. Посетители услышат сочинения Рустема Яхина, Александра Ключарёва, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Сайяра Хабибуллина, Рашида Калимуллина.

Композитор и гитарист Виталий Харисов исполнит оригинальные переложения татарских мелодий для классической гитары. Новый творческий дуэт, специально созданный для фестиваля – композитора и пианистки Алсу Абдуллиной и саксофониста Евгения Соколова – выступит с джазовыми переложениями татарской классической музыки и классическими джазовыми стандартами. Композитор и главный дирижер театра Карима Тинчурина Ильяс Камал сыграет на виолончели и на аутентичном народном музыкальном инструменте кыл-кубыз. Выступят саксофонистка Алина Загидуллина и вокалист Фанис Мухтаров.

В этот же день, в 18.00 в Национальном музее откроется новая выставка «Струны, клавиши, мембраны». Экспозиция построена по систематическому принципу: здесь представлены духовые, ударные, щипковые, струнные, смычковые музыкальные инструменты. Посетители увидят раритеты из фондов музея: флейты и волынки, гитары и скрипки и большую коллекцию гармоней.