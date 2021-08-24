В Казани откроют «музыкальную» выставку и проведут фестиваль к 100‑летию Яхина

26 и 29 августа на летней сцене Национального музея Республики Татарстан состоятся концерты, приуроченные к 100-летию Рустема Яхина – выдающегося татарского композитора и пианиста, автора гимна Республики Татарстан. 26 августа откроется выставка «Струны, клавиши, мембраны», где будут представлены музыкальные инструменты из фондов музея.
Мероприятия 26 и 29 августа – части фестиваля «Хорошая музыка». Название выбрано не случайно – это цитата Рустема Яхина. Он говорил: «Современна всякая хорошая музыка». Эта концепция воплощается в обоих концертах: артисты и выступления подобраны так, что демонстрируют актуальность и вневременность разноплановой академической музыки. Инициатор концертов – Музей композитора Назиба Жиганова (филиал Национального музея Республики Татарстан) при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.
26 августа прозвучит классика и джаз. Посетители услышат сочинения Рустема Яхина, Александра Ключарёва, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Сайяра Хабибуллина, Рашида Калимуллина.
Композитор и гитарист Виталий Харисов исполнит оригинальные переложения татарских мелодий для классической гитары. Новый творческий дуэт, специально созданный для фестиваля – композитора и пианистки Алсу Абдуллиной и саксофониста Евгения Соколова – выступит с джазовыми переложениями татарской классической музыки и классическими джазовыми стандартами. Композитор и главный дирижер театра Карима Тинчурина Ильяс Камал сыграет на виолончели и на аутентичном народном музыкальном инструменте кыл-кубыз. Выступят саксофонистка Алина Загидуллина и вокалист Фанис Мухтаров.
В этот же день, в 18.00 в Национальном музее откроется новая выставка «Струны, клавиши, мембраны». Экспозиция построена по систематическому принципу: здесь представлены духовые, ударные, щипковые, струнные, смычковые музыкальные инструменты. Посетители увидят раритеты из фондов музея: флейты и волынки, гитары и скрипки и большую коллекцию гармоней.
Большинство предметов – мемориальные: это музыкальные инструменты известных деятелей культуры – композитора Назиба Жиганова, гармониста Файзуллы Туишева, дирижера Натана Рахлина, композитора Джаудата Файзи.
Дополняет выставку ряд афиш и плакатов и уникальные фотоматериалы, связанные с известными музыкальными исполнителями, композиторами, дирижерами Республики Татарстан.
29 августа состоится второй концерт фестиваля «Хорошая музыка». Участники концерта – солисты оперной студии Казанской государственной консерватории им. Назиба Жиганова. В камерном исполнении прозвучат популярные татарские романсы, а также арии и дуэты из сценических произведений татарских композиторов – «Ходжа Насретдин», «Ильдар», «Тюляк», «Голубая шаль», «Наемщик», «Джалиль». Примечательно, что многие из перечисленных произведений есть только в репертуаре оперной студии, поэтому этот концерт – уникальный шанс услышать музыку татарских композиторов-классиков: Назиба Жиганова, Джаудата Файзи, Салиха Сайдашева, Александра Ключарёва. Часть репертуара была восстановлена при помощи Музея композитора Назиба Жиганова, в коллекции которого хранятся уникальные авторские рукописи.
Начало концертов в 19.00, вход свободный. Выставка будет доступна по билетам в музей до конца сентября.