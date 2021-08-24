С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса “Татар кызы 2021”

С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса “Татар кызы 2021”. В столицу прибудут 74 участницы из регионов России и зарубежья. Организаторы подготовили для участниц интересную и насыщенную программу: встречи с известными людьми, мастер-классы, лекции, экскурсии по достопримечательностям Татарстана и многое другое.

Также девушкам придется и посоревноваться: жюри оценит их кулинарные навыки, творческие способности и интеллектуальные способности. В ходе конкурса будут определены 12 финалисток. Они представят сови регионы в Финале конкурса “Татар кызы”, который пройдет в городе Ташкенте Республики Узбекистан.

25 августа в 10:00 во Всемирном конгрессе татар состоится встреча с полуфиналистками и организаторами. Приглашаем журналистов принять участие!