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С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса “Татар кызы 2021”

С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса “Татар кызы 2021”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 24.08.2021 0 8

С 25 по 31 августа в Казани пройдет полуфинал Международного конкурса “Татар кызы 2021”. В столицу прибудут 74 участницы из регионов России и зарубежья. Организаторы подготовили для участниц интересную и насыщенную программу: встречи с известными людьми, мастер-классы, лекции, экскурсии по достопримечательностям Татарстана и многое другое.

Также девушкам придется и посоревноваться: жюри оценит их кулинарные навыки, творческие способности и интеллектуальные способности. В ходе конкурса будут определены 12 финалисток. Они представят сови регионы в Финале конкурса “Татар кызы”, который пройдет в городе Ташкенте Республики Узбекистан.

25 августа в 10:00 во Всемирном конгрессе татар состоится встреча с полуфиналистками и организаторами. Приглашаем журналистов принять участие!

 

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