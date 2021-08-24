В Кукморском мухтасибате пройдут IV Маскаринские чтения

25 августа в с. Маскары Кукморского района состоится республиканская научно-практическая конференция «IV Маскаринские чтения». Мероприятие приурочено к 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии и объявленному в Татарстане «Году родных языков и народного единства». Чтения посвятят теме «Шәҗәрә – милләтнең тамырлары» («Родословная – корни нации»). В работе конференции примут участие религиозные деятели, учёные.

Перед началом конференции участники посетят сельское кладбище и совершат ду’а за упокоение душ умерших алимов. Там покоятся известные религиоведы, ученые, устазы, шакирды, известные личности, которые трудились во благо веры и нации. Далее гости ознакомятся с деятельностью первой маскаринской соборной мечети и музея школы-интерната.

Затем в школе села Маскары откроется пленарное заседание конференции. Участников научного собрания поприветствуют глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров, руководитель казанского высшего мусульманского медресе им.1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, академик РАЕН, доктор технических наук Ильдар Утемишев, представители муфтиятов Ульяновской области, Чувашской Республики, Кировской области и др.

В программе республиканской научно-практической конференции «IV Маскаринские чтения» также ожидаются выступления главного казыя Республики Татарстан Джалиля хазрата Фазлыева, заместителя муфтия Татарстана по образованию, ректора РИИ и КИУ Рафика Мухаметшина, татарского литературоведа, профессора КФУ, доктора филологических наук Фоата Галимуллина, заместителя директора Национальной библиотеки РТ по научно-методической работе Ирек Хадиев и др.

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