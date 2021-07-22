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В Казани представят первый маркетплейс мусульманских товаров

В Казани представят первый маркетплейс мусульманских товаров

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.07.2021 0 1

В Агентстве инвестиционного развития РТ сообщили, какие площадки заработают во время Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Так, на момент проведения сессии «Индустрия «Халяль»: опыт, перспективы» казанцам будут представлены «Маркетплейс «Свое. Родное» и «Свое. Фермерство», а также проект «All-Islam» — первый маркетплейс мусульманских товаров. Тогда же состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.

Лейтмотивом саммита, который пройдет 28–30 июля, станет осознанное потребление.

kazved.ru

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