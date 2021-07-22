Представители Всемирного конгресса татар посетили город Тару Омской области

14 июля 2021 года в ОНК «Доме дружбы» состоялась рабочая встреча с представителями Исполкома Всемирного конгресса татар – Советником Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – Ринатом Зиннуровичем Закировым и Начальником по работе с татарскими краеведами – Альбертом Ахметжанович Бурхановым. Целью данного диалога стала подготовка VI-го Всероссийского Форума татарских краеведов. Первый день был ознакомительный, гости Республики Татарстан посетили Объединение национальных культур «Дом дружбы», руководитель ОНК «Дома дружбы» – Нальгиева Е.А. провела обзорную экскурсию по всем национальным центрам. Особое внимание они уделили Центру татарской культуры, где они смогли посмотреть выставки: «Культура и быт татар проживающих в Сибири», реконструкцию традиционной женской верхней одежды, головных уборов. Интерес вызвала информация о знаменитых татарских личностях города Тары – Габдрашиде Иброгимове и о династии купцов Айтыкиных.

Затем прошли запланированные встречи с религиозными деятелями – Резваном Абсалямовичем Башировым – председателем правления местной религиозной мусульманской организации «Йолдыз» и Радиком Шайхлисламовичем Ахметовым- имамом мечети «Ихлас». В художественном музее, гости нашего города, смогли посмотреть выставку картин Резвана Багаутдиновича Жемалдинова – «Красоту мира сердцем чувствую». Завершилась ознакомительная экскурсия посещением Тарского историко-краеведческого музея.

Накануне, 13 июля 2021 года в городе Омске представители Исполкома ВКТ встретились с активистами татарских общественных организаций Омской области.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дома дружбы» г.Тары – Г.М. Сатышева