В Вильнюсе пройдет международная конференция “Татары в истории и культуре Литвы с XIV по XXI в.”

2021 год в Литве был объявлен Годом истории и культуры литовских татар, о чем было принято постановление Сейма Литовской Республики:

Принимая во внимание, что в 2021 г. исполняется 700 лет с момента заключения союза великого князя литовского Гедиминаса с татарами, и стремясь напомнить об общей борьбе литовцев и татар против крестоносцев; Учитывая, что татары оставили значительный след в истории Литвы, участвовали во всех войнах и восстаниях, боролись за свободу и независимость Литвы; Подчеркнув, что литовская татарская община внесла значительный вклад в восстановление литовской государственности, истории и культуры, связала свою жизнь с Литвой и является частью ее истории; Желая отметить 700-летний юбилей истории и культуры литовских татар, стремится заинтересовать литовскую общественность прошлым своего государства, его историей и культурой, постановляет: Объявить 2021 г. Годом истории и культуры литовских татар”.

Отдельным указом Правительства Литвы был утверждён план научных, культурных и научно-популярных мероприятий, цель которых – представить особенности культурной, религиозной и традиционной жизни литовских татар и их соотечественников в Беларуси и Польше. Объявление года одной из проживающих в Литве исторических народностей стало традиционным: 2020 год был объявлен Годом истории и культуры литовских евреев, а 2022 год – Годом литовских караимов. Такое обращение к истории и культуре одной из интегральных общин Литвы позволяет обратиться к историческому прошлому конкретного народа, его вкладу в общую историю и культуру страны проживания, а также обсудить сегодняшнее положение и перспективы развития в новых условиях.

Одним из утвержденных Правительством Литвы мероприятий является международная научная конференция Татары в истории и культуре Литвы с XIV по XXI в.: перспективы новых исследований, которая пройдет 9–11 сентября 2021 г. в Вильнюсском университете. Объявленная конференция позволит ученым из разных стран поделиться своими открытиями об исторической тюркской диаспоре, рассеянной среди христианских народов Восточной Европы.

…Начиная с 1997 г., когда на государственном уровне было торжественно отмечено 600-летие со дня поселения татар и караимов в Литве, было организовано 7 международных научных конференций и 1 международный семинар для пост-докторантов из Тубинского университета.

Среди проведенных в Литве международных конференций и семинаров, посвященных истории, религии и культуре литовских татар следует отметить:

Татары и караимы в Литве: прошлое и настоящее (26–27 июня 1997 г.);

К юбилею 610-летия поселения татар и караимов в Великом княжестве Литовском (13–15 сентября 2007 г.);

История и культура тюрков в Литве, посвященная 615-летней годовщине поселения татар и караимов в Великом княжестве Литовском (29–31 мая 2013 г.);

Рукописи литовских татар – национальное достояние, посвященная 100-летию со дня открытия китаба Иваном Луцкевичем (19–20 мая 2015 г.);

Татары-мусульмане Великого княжества Литовского: прошлое, настоящее, будущее. К 620-летию истории, религии и культуры татар в Беларуси, Литве и Польше (27–28 июня 2017 г.);

Сопряжение истории и культуры. К 50-летию монографии А.К. Антоновича Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система (1–2 июня 2018 г.);

Развитие турецко-литовских отношений (26–30 мая 2019 г.).

Культурное наследие тюркских народов Литвы: восточные документы в фондах Вильнюсского университета (19–22 мая 2016 г.).

Необходимо подчеркнуть, что на каждой конференции одна из секций обязательно посвящается наиболее разработанной в настоящий момент области исследований татарской культуры – рукописному наследию, его связям с тюркскими и славянскими языками, исламскими и христианскими текстами, иначе говоря – китабистики (китабистика происходит от слова китаб (ар. книга) – одной из важнейшей жанровой разновидности рукописного творчества литовских татар), которая активно развивается, в частности, в Вильнюсском университете. Характерной особенностью рукописных памятников литовских татар является то, что тексты на (старо)белорусском и (старо)польском языках записывались арабской графикой.

Новые исследования татарских рукописей связаны с анализом текстов, написанных на старом османском языке, с описанием вновь обнаруженных рукописей, хранящихся как в государственных хранилищах, так и в частных собраниях, с углубленным изучением текста одного из старейших тефсиров (1723 г.). Опубликованные каталоги [1997, 2000, 2003, 2005, 2011, 2015, 2020] арабографичных рукописей литовских татар позволили перейти к систематическим текстологическим исследованиям столь важного культурного наследия не только для изучения истории и этнографии литовских татар, но и для изучения взаимодействия с соседними народами, в первую очередь белорусами, поляками, литовцами, в той среде, в которой литовские татары сосуществовали на протяжении многих столетий. Изучение китабов приносит новое знание о формах языкового взаимодействия с диалектами польского и белорусского языков.

В работе международной конференции Татары в истории и культуре Литвы с XIV по XXI в.: перспективы новых исследований (9-11 сентября 2021 г.) примут участие ученые из Литвы, Беларуси, Болгарии, Польши, Украины, Татарстана, Турции и Испании. На планируемых секциях будет представлен широкий спектр новейших исследований в области истории, культуры и религии литовских татар.

ГАЛИНА МИШКИНЕНЕ

Институт литовского языка Вильнюс, Литва