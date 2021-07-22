Для детей-татар из разных регионов России организована профильная языковая смена «Гөлстан»

Министерством образования и науки РТ с 2014 года проводятся профильные языковые смены для детей-татар из субъектов Российской Федерации и Татарстана.

В языковых сменах принимают участие дети в возрасте 12-17 лет – участники межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе, международной олимпиады по татарскому языку, научно-практических конференций, всероссийских творческих конкурсов.

Следует отметить, что масштабы и география участников профильных лагерей достаточно расширились. За последние три года отдохнули более 5 тысяч школьников из 30 регионов России, а также из Кыргызстана, Казахстана. В этом году отдыхают 1 690 детей из 28 субъектов РФ.

В межрегиональной смене с речевой практикой по татарскому языку «Гөлстан» принимают участие 160 человек из Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Москвы, Удмуртии, Марий Эл, Свердловской, Самарской, Кировской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской, Курганской областей, Красноярского края.

Для участников смены запланированы встречи с учеными, преподавателями вузов, писателями, талантливой молодежью республики, организованы экскурсии по историческим местам Казани, просмотры спектаклей на татарском языке.

Для того, чтобы дети-татары глубже окунулись в атмосферу родной культуры, организованы уроки татарского языка и истории народа, спортивные турниры, мастер-классы от писателей, учёных, деятелей культуры.

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