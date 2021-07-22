«У традиционного татарского костюма планка закрывает пуговицы, а его правая сторона должна запахиваться на левую, воспроизводя положение рук молящегося мусульманина», — объясняют портные отличие традиционного татарского костюма от входящего в моду в среде татарстанских чиновников. Историки подтверждают, что татарский воротник-стойка имел собственное происхождение, но нынешняя реинкарнация татарского национального сюртука, к сожалению, не столь самобытна. О том, сколько стоят подобные костюмы, кто их шьет в Казани и при чем тут депутат Госсовета РТ Азат Хамаев, — в материале «БИЗНЕС Online».

Не всякое начинание на поприще возрождения национальных традиций оканчивается успешно, но возрождение татарского мужского костюма, что называется, зашло. Рустам Минниханов задает тон, а за ним тянется свита. Немногочисленные ателье, которые освоили новую чиновничью моду, подтвердили «БИЗНЕС Online», что спрос на костюмы а-ля Минниханов продолжает расти.

Новомодные татарские деловые костюмы уже два года шьет индивидуальный предприниматель Алмаз Ахметзянов. С 2005-го он обшивал мусульманских священнослужителей, музыкальные коллективы и артистов домов культуры, а теперь на рынке оказался востребован «татарский деловой костюм». «Сначала мы шили более удлиненные варианты, а потом появилась мода на короткие. Сейчас под заказ делаем где-то три таких костюма в неделю», — рассказал предприниматель «БИЗНЕС Online». По его словам, такую одежду заказывают состоятельные люди, которым хочется чего-то нового либо нужно одеться в «национальном» стиле по случаю. В преддверии Курбан-байрама все мастера заняты — на праздник многие захотели одеться а-ля Минниханов, рассказал Ахметзянов.

При этом бизнесмен отметил, что татарстанские VIР’ы скорее носят популярный в Китае костюм «мандарин», чем татарский мужской сюртук начала XX века, и предложил убедиться в этом на AliExpress. На сайте действительно легко найти такие же костюмы, как на татарстанских VIР’ах, — по крайней мере очень похожие. У традиционного татарского костюма, пояснил Ахметзянов, планка закрывает пуговицы так, что они не видны. Кроме того, правая сторона костюма должна запахиваться на левую, воспроизводя положение рук молящегося мусульманина.

Как выяснил «БИЗНЕС Online», высший эшелон татарстанских чиновников и депутатов — кроме Минниханова — одевает в татарские френчи ателье BURO BANU

Фото: Сергей Елагин

Цена костюма в ателье Ахметзянова зависит от материала и мастера и может варьироваться от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Самые дорогие костюмы шьются из итальянской шерсти, затем идут недорогие, но качественные турецкие ткани, а самые дешевые костюмы изготавливаются из китайской фабричной ткани с высокой долей синтетики. В Казани такие костюмы шьют 5–6 ателье, сообщил бизнесмен. Их покупают чиновники и бизнесмены, но, как признался сам Ахметзянов, у него нет клиентов высшего уровня. Кто же обшивает татарстанских VIР’ов?

Эрдоган под впечатлением от костюма Минниханова

Как выяснил «БИЗНЕС Online», высший эшелон татарстанских чиновников и депутатов — кроме Минниханова — одевает в татарские френчи ателье BURO BANU. Возможно, секрет успеха в том, что один из учредителей фирмы — Гульнара Хамаева, которую наши собеседники называют дочерью депутата Госсовета РТ Азата Хамаева. Так или иначе дела у фирмы идут хорошо — заказов на татарские френчи очень много. Дизайнер и соучредитель фирмы Элара Шайхи рассказала «БИЗНЕС Online», как начиналась мода на татарский костюм. Ателье располагается в Доме Сафы Бахтеева, который сгорел в 2007 году, а в 2016-м был отстроен заново. Восстановленное здание пришел осмотреть президент республики.

Разговор оказался продуктивным, и теперь в BURO BANU заказывают френчи и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, и заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, и многие другие депутаты и чиновники. А совсем недавно здесь отшили сюртук на никах Тагиру Метшину — сыну мэра Казани Ильсура Метшина.

Спрос на такие костюмы, по словам Элари Шайхи, постоянно растет. По оценкам дизайнера, в Казани пошивом татарских френчей занимается не более пяти ателье Фото: Сергей Елагин

Дизайнер подтвердила, что такой же френч очень популярен в Китае и практически ничем от татарского сюртука не отличается. А воротник-стойка среди дизайнеров одежды вообще давно уже называется «воротник Мао» — увы, не «воротник Тукая».

Стоят френчи работы BURO BANU от 45 тыс. до 140 тыс. рублей — здесь также все зависит от используемой ткани. Спрос на такие костюмы, по словам Шайхи, постоянно растет. По оценкам дизайнера, в Казани пошивом татарских френчей занимается не более пяти ателье. Одна из таких компаний — Sheffield, которая летом прошлого года открыла вместе с хоккейным клубом «Ак Барс» бутик одежды. А уже в сентябре команда щеголяла в татарских костюмах. По словам директора компании Рустама Риянова, он начал шить такие костюмы еще три года назад.

Здесь такие костюмы предлагают от 45 тыс. до 300 тыс. рублей — в зависимости от ткани. Риянов отметил, что отличие от популярного в Китае аналога все же есть: татарский костюм удобнее благодаря тому, что «воротниковая зона более сглаженная, а не стоит ровно, как у военного кителя».

Дамир ФаттаховФото: «БИЗНЕС Online»

В компании «Эбиволь» «БИЗНЕС Online» рассказали, что такие костюмы шьют только в порядке исключения: например, здесь изготовили сразу три татарских костюма для председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева.

В бутике Pioneer London на Баумана костюм с воротником-стойкой презентуют клиентам не иначе как «президентский»: корреспонденту «БИЗНЕС Online» даже показали смонтированный видеоролик, чтобы воочию убедить в сходстве костюма Минниханова с представленным здесь готовым итальянским костюмом фирмы Corneliani. Костюм действительно очень похож, но никто в Италии не шьет его специально для Татарстана и не преподносит как татарский, заверили нас в бутике.

По оценкам дизайнера, в Казани пошивом татарских френчей занимается не более пяти ателье. Одна из таких компаний — Sheffield, которая летом прошлого года открыла вместе с хоккейным клубом «Ак Барс» бутик одежды Фото: Сергей Елагин

«Мы их привозим, потому что сейчас на них появился спрос», — пояснила консультант.

В магазине готового платья не получится попросить такой же, но из более дешевой ткани: придется выложить от 135 тыс. до 164 тыс. рублей. В конце концов, это «стопроцентная итальянская шерсть, не мнется, тонкая и прослужит много-много лет». Так что можно смело воспользоваться скидкой в 30% и утешиться тем, что в магазине есть костюм и за 600 тысяч.

Рустам Риянов отметил, что отличие от популярного в Китае аналога все же есть: татарский костюм удобнее благодаря тому, что «воротниковая зона более сглаженная, а не стоит ровно, как у военного кителя» Фото: Сергей Елагин

«Если русские аристократы предпочитали костюм покороче, то татары носили ниже колена»

Заслуженный работник культуры Татарстана, модельер-конструктор Руслан Габов обращает внимание, что традиционный татарский костюм — это одежда прежде всего татарской городской буржуазии, часто посещавшей Европу. Но это вовсе не означает, что татарский костюм происходит от европейского сюртука. Тем более, несмотря на внешнее сходство, нельзя говорить об аналогии с китайским френчем, поскольку у татарского костюма есть достоверное происхождение от казакина с воротником-стойкой. Модельер также отметил, что татарский костюм, согласно традициям ислама, был длиннее современного, мог быть двубортным, а также застегиваться справа налево.

«Первоисточник такого костюма — татарский народный бешмет, который шили из домотканого шерстяного сукна», — рассказала «БИЗНЕС Online» автор книги «Татарский костюм», бывшая заведующая сектором этнографии отдела фондов Национального музея РТ Маргарита Завьялова. По словам автора, бешмет изготавливали примерно до XIX века, среди тюркских народов он дольше всего сохранялся у башкир. Татары, из-за того что жили на Волге, где развивалась торговля, раньше перешли на покупные ткани и бешмет стали шить из фабричной толстой ткани — диагональки (что-то вроде ситца). Народный бешмет выглядел так: простеганный, воротник-стойка, сзади стал чуть приталенный, к низу — расклешенный. Причем довольно длинный — ниже колена.

У татарского костюма есть достоверное происхождение от казакина с воротником-стойкойФото: Сергей Елагин

«А вот городская интеллигенция под влиянием европейской моды создала симбиоз между городским сюртуком, который носили аристократы, дворяне (посмотрите портреты Тукая) и так далее, и бешметом. Они стали его шить уже из тонкого сукна, не простегивать, после чего сюртуки стали похожи на городские пиджаки. При этом они сохранили приталенность, воротник-стойку и длину. Если русские аристократы предпочитали костюм покороче — до колена, то татары носили ниже колена».

Маргарита Завьялова бывшая заведующая сектором этнографии отдела фондов Национального музея РТ: Выглядеть национальный татарский костюм стал как городской пиджак: на нем начали делать прорезные карманы (у народных пиджаков такого не было, разве что в боковых швах), внутренние карманы, карманы наверху, внизу два, чтобы часы с цепочкой можно было носить. Получился такой отголосок народного бешмета, но уже без ваты. После этого его начали называть казакин. Ну и еще деталь: у всех тюрков, что в ХХ веке, что в XIX-м, костюмы были с запахом на левую сторону, обязательно. Справа налево — это тюркский запах.

Сценограф, живописец и художник декоративно-прикладного искусства Наиля Кумысникова добавила, что в начале ХХ века татарский костюм стал шиться по европейским образцам, с абсолютно европейским кроем. Единственное отличие — татарский вариант делали с закрытой планкой, т. е. так, чтобы пуговицы были скрыты.

Словом, первый шаг к возрождению традиционного татарского костюма сделан, что можно только приветствовать. Но хотелось бы, чтобы он был более оригинальным, узнаваемым и укорененным в историю — для этого все есть.