Встреча на Тарской земле

15 июля в ОНК “Дома дружбы” г.Тары прошел круглый стол “Татарская деревня сибирской глубинки – хранитель национальных традиций”. Культура и быт татар Омско – Тарского Прииртышья». Тема выступлений была посвящена тому, как сохранить татарскую культуру, традиции и родной язык в селах и деревнях Омско – Тарского Прииртышья. В этот же день состоялась запланированная встреча Альберта Ахметжановича Бурханова с заместителем Главы Тарского муниципального района по социальным вопросам – Кива Александром Григорьевичем. На этой встрече был рассмотрен ряд вопросов по организации проведения Всероссийского форума татарских краеведов на территории Тарского района. Было принято решение, в связи с принятыми мерами по противодействию распространения коронавируса на территории Омской области перенести Форум краеведов с августа месяца на сентябрь.

Накануне, 14 июля 2021 года А.А. Бурханов с представителями татарской общественности г. Тары и г. Омска посетили село Большие Туралы Тарского района и приняли участие в проведении Детского Сабантуя, который прошел на базе сельского ДК. Гости ознакомились с историей села и деятельностью фольклорных коллективов местных татар.

В целом рабочий визит делегации из Республики Татарстана прошел плодотворно, были обсуждены намеченные вопросы. Надеемся, что в сентябре мы будем встречать на Тарской земле татарских краеведов со всех уголков России и успешно проведем запланированное мероприятие.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дома дружбы» г.Тары – Г.М.Сатышева