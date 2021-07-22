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Встреча на Тарской земле

Встреча на Тарской земле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.07.2021 0 5

15 июля в ОНК “Дома дружбы” г.Тары прошел круглый стол “Татарская деревня сибирской глубинки – хранитель национальных традиций”. Культура и быт татар Омско – Тарского Прииртышья».  Тема выступлений была посвящена тому, как  сохранить  татарскую культуру, традиции  и родной язык  в селах и деревнях Омско – Тарского Прииртышья. В этот же день состоялась запланированная встреча Альберта Ахметжановича Бурханова с заместителем Главы Тарского муниципального района по социальным вопросам –  Кива Александром Григорьевичем. На этой встрече был рассмотрен ряд вопросов по организации проведения Всероссийского форума татарских краеведов на территории  Тарского района. Было принято решение, в связи  с принятыми мерами по противодействию распространения коронавируса на территории Омской области перенести Форум краеведов с августа месяца  на сентябрь.

Накануне, 14 июля 2021 года А.А. Бурханов с представителями татарской общественности г. Тары и г. Омска посетили село Большие Туралы Тарского района и приняли участие в проведении Детского Сабантуя, который прошел на базе сельского ДК. Гости ознакомились с историей села и деятельностью фольклорных коллективов местных татар.

В целом рабочий визит делегации из Республики Татарстана прошел плодотворно, были обсуждены намеченные вопросы. Надеемся, что в сентябре  мы будем встречать на Тарской земле татарских краеведов со всех уголков России и успешно проведем запланированное мероприятие.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дома дружбы» г.Тары – Г.М.Сатышева 

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