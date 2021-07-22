В мухтасибатах проходят общегородские семейные праздники

В районах и городах Татарстана проходят общегородские семейные праздники в честь праздника Курбан-байрам. Мухтасибаты Духовного управления мусульман РТ организуют их на территории парков и возле мечетей. Для гостей устраивают различные конкурсы, викторины, эстафеты, национальные игры и спортивные состязания, а также предусмотрены торговые точки и места для чаепития. Отдельное внимание на праздниках уделяется детям.

Семейные праздники по случаю Курбан-байрама уже прошли в Казани, Лениногорском, Альметьевском, Муслюмовском, Черемшанском, Кукморском, Елабужском, Менделеевском, Алькеевском мухтасибатах, а в Балтасинском, Мамадышском, Дрожжановском, Бавлинском, Рыбно-Слободском районах их ожидают в предстоящие выходные.

К примеру, подобный праздник прошел 21 июля возле Елабужской соборной мечети. В рамках мероприятия здесь провели игры и конкурсы как для детей, так и для взрослых. Участникам вручили призы и подарки. Здесь же работал фуд-корт, где желающие могли приобрести сладкую вату, поп-корн, сладости и пр. Для детей работали батуты, карусели. Кульминацией программы стал бесплатный плов из мяса курбан. Среди участников праздника были даже гости из Набережных Челнов и Нижнекамска.

В Муслюмове праздник в честь Курбан-байрама прошел 20 июля. Здесь для мужской аудитории провели состязания по национальной борьбе корэш, перетягиваниею каната, армрестлингу. Женщины также приняли участие в спортивных эстафетах и викторинах. Для детей организовали “веселые старты” и конную прогулку. Также гостей порадовали вкусным пловом и гречневой кашей с мясом курбан.

Вчера вечером в Менделеевске прошел «Курбан-туй». Ведущим праздника выступил Рузиль хазрат Ихсанов. Игры организовали работники культуры из села Тойма и Псеевска, а работники музея города Менделеевска угостили гостей чаем и зур-бэлишем.

По случаю гаета 24 июля в селе Новый Кумазан Мамадышского района состоится районный мусульманский сабантуй, а 25 июля городской праздник пройдет в Бавлах на стадионе «Нефтьче», в селе Тябердено-Челны Рыбно-Слободского района, в селе Бурбаш Балтасинского района.

dumrt.ru