В Казани прошел ифтар для журналистов

В 13-й день месяца Рамадан (14 апреля) в Казани прошел большой традиционный ифтар для журналистов от ДУМ РТ. На ежегодной встрече муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с журналистами, которая проходит всегда в месяц Рамазан в формате маджлиса «авыз ачу», присутствовали более шестидесяти руководителей и представителей федеральных, республиканских, городских СМИ, а также пресс-служб. Так, среди почетных гостей был руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель генерального директора АО «Татмедиа», главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов и другие. Примечательно, что в этом году ифтар гостеприимно принял в стенах национально-туристического комплекса «Туган авылым» его совладелец, партнер ДУМ РТ Радик Абдрахманов. Поводом для этого послужила презентация проекта «Туган батыр», которая прошла в рамках маджлиса до наступления времени разговления. Поэтому еще одним хедлайнером вечера стал известный татарский писатель Зульфат Хаким – автор книги-сказки «Туган батыр».

Вечер начался с чтения аятов Куръана и приветствия муфтия Камиля хазрата Самигуллина. Он обратился к гостям с проповедью об ответственности за передачу информации и принципах ее достоверности. На примере правил и цепочки передачи хадисов Пророка Мухаммада ﷺ он дал наставления журналистам, деятельность которых напрямую связана с передачей информации. Хазрат отметил 5 условий для соответствия какого-либо сообщения действительности, таких как непрерывность цепочки передач, надежность и благочестивость передатчика, отсутствие противоречия с более надежными сообщениями и пр. Хазрат напомнил аят из Куръана, который явно предостерегает всех от распространения ложной информации: «О верующие! Если нечестивец принесет вам (какое-либо) известие, то проверьте (его на достоверность), чтобы по незнанию не навредить людям и чтобы после не пожалеть о содеянном».

Камиль хазрат Самигуллин, опираясь на хадисы, перечислил условия принятия информации. Во первых, информация должна передаваться безпрерывно, во-вторых, человек, который передает информацию должен быть справедливым, в третьих, информатор должен обладать хорошей памятью, в четвертых, информация не должна обладать скрытыми недостатками.

Далее встреча продолжилась презентацией одного из самых долгожданных проектов по возрождению образа татарского батыра – «Туган Батыр». Проект является совместной инициативой известного мусульманского мецената Радика Абдрахманова и муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

«Туган Батыр» – бренд, под знаком которого реализуется комплекс мероприятий по созданию и популяризации образа татарского батыра среди детей и молодежи. Первым шагом на этом пути стала разработка концепции образа и его брендбука. Для художественного воплощения татарского батыра были привлечены консультанты по истории, фольклору, литературе, брендингу. Концепция создана по результатам проведенного контент-анализа татарских пословиц, сказок и баитов, в которых отражены наиболее ценные для национального героя качества.

Сформирован образ татарского батыра: отважный, мужественный, сильный, смекалистый, надежный, стремящийся к освоению новых знаний и ремесел. Несмотря на телесную крепость и широкоплечистость, сила для татарского героя заключается прежде всего в умственной находчивости, благодаря которой ему удается побеждать и высмеивать своих врагов. Герой, как правило, долгожданный сын для своих родителей. Это обстоятельство наделяет его еще одним важным качеством: Туган Батыр — преданный хранитель семейных традиций, связывающий в себе прошлые и будущие поколения, герой, готовый встать на защиту своей Родины. По задумке разработчиков, преемственность семейных традиций является наиболее важным посылом, который несет Туган батыр – он должен возвращать к истокам молодое татарское поколение, которое, покидая отчий дом, погружается в мультикультурные условия и утрачивает семейные ценности. В основу логотипа бренда «Туган батыр» легли Батыр, стрела, Сокол и Конь.

Следующий этап работы – воплощение образа в новых сюжетах-блокбастерах: в книге-сказке «Легенды Туган Батыра», в аудиокниге, в компьютерной игре, в мультфильме, в комиксах, в сувенирной линейке, в квест-шоу.

В настоящее время к торжественным мероприятиям по празднованию 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии готовится к печати издание книги-сказки «Легенды Туган Батыра» на 4-х языках. Книга издается при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, и будет презентована на Международном экономическом саммите “Россия – Исламский мир: KazanSummit-2022”.

Книга представляет собой начало легенды, первую часть многосерийной сказки о Туган Батыре. Произведение написано рукой известного татарского прозаика, драматурга Зульфата Хакима. Сюжет повествует о подвигах Туган батыра, его путешествиях, в том числе волшебных, его взаимоотношениях с сородичами, друзьями, противниками, потусторонними силами, а также о его большой и чистой любви к семье, Родине и к… девушке. Сюжет, переплетающийся неожиданными поворотами, юмором и приключениями, будет понятен и интересен для детей и взрослых разных возрастов и носителей разных языков: книга написана на татарском языке и переведена на русский, английский и арабский. Добрая легенда способна стать настоящим современным блокбастером и пробудить в детях желание быть похожим на Туган батыра и достойным сыном своего народа.

Официальная часть маджлиса завершилась торжественным вручением Благодарственных писем муфтия Татарстана. Награды из рук Камиля хазрата Самигуллина получили журналисты печатных изданий, телеканалов, порталов и радио, которые активно ведут освещение исламской тематики на своих информационных ресурсах. Благодарственными письмами были отмечены: руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, главный редактор радио «Тэртип» Ризаля Исмагилова, главный редактор телеканала «Хузур ТВ» Исмаил Гиндуллин, журналист программы “7 дней” телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильзира Юзаева и корреспондент интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов.

С заходом солнца известный татарский телеведущий Ильдар Киямов произнес азан, и гости, совершив вслед за муфтием Камилем хазратом ахшам-намаз, приступили к трапезе ифтара. Вечер перешел формат свободного неформального общения.

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