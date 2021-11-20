В Казани пройдет премьера фильма Фарида Давлетшина “Хыял”

21 ноября в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина в Казани состоится премьера нового фильма “Хыял” («Мечта») татарстанского режиссера Фарида Давлетшина. Фильм покажут на татарском языке с русскими субтитрами.

Проект представлен в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), реализация которой осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ. Авторы представят свой фильм зрителю и ответят на вопросы. Показ пройдет в рамках цикла творческих встреч и премьер в Казани Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Начало в 14:00. Вход по QR-коду, мероприятие состоится при заполняемости зала не более, чем на 50 %.

Фильм рассказывает о непростой жизни двенадцатилетнего мальчика и его мамы — Айнура и Рамзии Мансуровых. По трагическому стечению обстоятельств отец мальчика и муж молодой женщины погиб во время катастрофы на Волге. Живя в неполной семье, почти без мужского влияния, Айнур растёт одарённым, всесторонне развитым. Он хорошо учится, участвует в постановке спектакля местной театральной студии, увлекается игрой в шахматы и главное — изо всех стремится быть достойным чужого уважения человеком, способным на хорошие дела и поступки.

Семья Мансуровых живёт бедно, еле-еле сводя концы с концами. Именно поэтому мечта Айнура стать обладателем достаточно мощного ноутбука кажется ему и его маме, работающей парикмахером, практически неосуществимой. Все их старания найти какой-то достойный выход из нелёгкой финансовой ситуации мало что дают. Однажды у семьи Мансуровых появляются новые и добрые друзья из примерно такой же неполной семьи. Эта дружба помогает Айнуру и его почти отчаявшейся маме увидеть свет в конце тоннеля и реально приблизиться к их общей мечте.

rt-online.ru