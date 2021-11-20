В Кыргызстане в 2022 году пройдут Дни культуры Татарстана

В Бишкеке состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР Азамата Жаманкуловаи с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министры культуры обсудили реализацию давних договоренностей, сошедшись во мнении о необходимости продолжения работы над проведением взаимных гастролей артистов и коллективов, а также условились проработать вопрос проведения Дней культуры Татарстана в Кыргызстане в 2022 году в зависимости от прогнозов и ситуации с пандемией.

Также Ирада Аюпова проинформировала Азамата Жаманкулова о вопросах по реализации ряда проектов, посвященных творчеству Чингиза Айтматова, совместно с Международным фондом Ч.Айтматова, семьей Чингиза Айтматова и другими кыргызскими организациями, относительно кинопроизводства фильма по произведению народного писателя, а также по увековечиванию памяти члена-корреспондента Национальной Академии наук КР, одного из основателей Ботанического сада в Кыргызстане — Энвер Гареева.

Главы ведомств обсудили возможные мероприятия в рамках грядущего юбилея Чингиза Айтматова, включая возможность совместного кинопроизводства по произведению «И дольше века длится день», а также издание сборника произведений народных писателей и поэтов на кыргызском и татарском языках.

В заключении Ирада Аюпова пригласила Азамата Жаманкулова в Татарстан в следующем году, отметив что по случаю 1100-летия принятия ислама пройдут масштабные культурные мероприятия в Татарстан, и что Казань принимает 45-е заседание ЮНЕСКО по культурному наследию, подчеркнув, что на территории региона расположено три объекта, включенных во Всемирный список культурного наследия.

Обсудив вопросы, Стороны пришли к выводу о необходимости подготовки совместного плана мероприятий с целью дальнейшего укрепления кыргызско-татарской межкультурной коммуникации и связей.

Индира Камчыбекова

kabar.kg