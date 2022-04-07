В Казани пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Приближается одно из главных культурных событий Татарстана – грандиозный Гала-концерт XXII Ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Его участников определит суперфинал, который пройдет в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» с 9 по 13 апреля.

Открытие суперфинала состоится в «УНИКСе» в эту субботу, 9 апреля в 11.00 ч. (приглашаем журналистов и блогеров посетить церемонию открытия и все отборочные дни суперфинала).

На сценах развернется настоящая творческая баталия, где самые талантливые дети со всей республики продемонстрируют свои выдающиеся способности в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Все они уже прошли мощнейший отбор на десяти зональных этапах проекта. Из около 20 тысяч детей-участников отборочных туров, в Казани встретятся 5,5 тысяч. Видеозаписи зональных этапов уже можно найти на YouTube-канале «Созвездия-Йолдызлык». Также на сайте Pro.культура.РФ и на телеканале ТНВ проводились трансляции зональных гала-концертов проекта.

Для финалистов фестивальным движением подготовлена культурная программа: дети посетят кинопоказы. Кроме того, им будут предложены репертуарные спектакли и программы Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

«Пожалуй, самая большая трагедия, когда Всевышний дарит человеку талант, а его творение этим не пользуется. Так вот Татарстан создал структуру, которая оправдывает Его надежды в лице фестивального движения “Созвездие-Йолдызлык”. Наши дети – генофонд нашей цивилизации, за которым будущее», – уверен генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Он подчеркнул, что корпус глав районов республики увеличил объем финансирования фестивального движения, так как его представители видят в нем огромный потенциал в формировании будущего «фонда» творческой интеллигенции республики.

За время отборочных туров дети не только демонстрировали свои таланты, но и продолжали обучаться – в рамках проекта уже состоявшимися артистами проводились мастер-классы для всех желающих. Более того, членами отборочной комиссии были проведены круглые столы для педагогов. Жюри и участники творческих встреч высоко оценили значимость и продуктивность подобных мероприятий. В контексте фестивального движения такие встречи стали традиционными.

Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на Гала-концерты, которые состоятся в КСК КФУ «УНИКС» (14 апреля) и КРК «Пирамида» (22 апреля). На сценах станут известны имена победителей, а также обладателя специального приза «за сохранения национальной культуры», учрежденного Государственным ансамблем песни и танца РТ только в этом году. Обладатель спецприза будет приглашен Госансамблем выступить с ним на одной сцене. Также у победителя будет уникальная возможность записать песню в профессиональной звукозаписывающей студии.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.

mincult.tatarstan.ru