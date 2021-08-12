В Казани пройдет VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце»)

VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце») в 2021 году проводится с 28 по 30 августа и завершается 30 августа в рамках праздника «День города Казани и День республики Татарстан». Международный фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» сохраняет и популяризирует уникальность народного песенно-танцевального искусства, даёт возможность обменяться опытом, поддерживает талантливых исполнителей и, самое главное, способствует дружбе и взаимопониманию между народами.

Оргкомитет Международного фестиваля-конкурса «Казанское полотенце» объявил о начале приема заявок. Конкурсные прослушивания пройдут «Онлайн» (в Культурном центре «Сайдаш»). Фестиваль–конкурс состоится 28-30 августа 2021 г. в г. Казани.

Группы участников любители и профессионалы (от 4 лет и старше). Номинации: народное пение (соло); народное пение (ансамбль); народный танец (соло, ансамбль); народная инструментальная музыка (соло, ансамбль); ансамбль песни и танца. Участники номинаций исполняют 2 разнохарактерных произведения. Продолжительность каждого номера не должна превышать 3 минуты.

Для участия в конкурсе участник должен прислать в Оргкомитет конкурса в срок

до 20 августа 2021 года следующие документы: заявку на участие в конкурсе, заполненную на русском или английском языках по электронной почте: [email protected]; видеозапись номера; дополнительное соглашение. Все выступления оценивает профессиональное жюри. Итоги фестиваля и концерт победителей 30 августа 2021 г.

Уникальность формата фестиваля-конкурса: отсутствие возрастных ограничений;

возможность участия, как для профессионалов, так и для лучших представителей народной самодеятельности.

Приглашаем всех желающих принять участие в Международном фестивале-конкурсе «Казанское полотенце».

tatspb.tatarstan.ru