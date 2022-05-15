В Казани состоится Международный конкурс чтения Священного Корана

С 17 по 20 мая в городе Казань состоится Международный конкурс чтения Священного Корана. Конкурс, направленный на поддержку практики и изучения Священного Корана среди мусульманской молодежи, проводится с целью приобщения мусульман к традиции чтения Корана, выявления и поощрения лучших чтецов среди хафизов Корана.

Международный конкурс чтения Священного Корана проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Организаторами являются Правительство Республики Татарстан и Молодежный форум ОИС совместно с Академией молодежной дипломатии, Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сэлэт», Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Ассоциацией предпринимателей-мусульман Российской Федерации. Мероприятие организуется в рамках международной программы «Казань – Молодёжная столица ОИС 2022» и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Конкурс чтения Священного Корана проводится в городах, которые получают статус Молодежной столицы ОИС. До нас мероприятие проходило в городах Дакка, Доха, Фес, Шираз, Стамбул и др. Этим конкурсом мы открываем череду международных мероприятий в рамках программы «Молодежная столица ОИС», – отмечает министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

За период заявочной кампании было получено более 70 заявок из 25 стран Евразии и Африки. Через отбор прошли 30 иностранных участников и 20 из субъектов России. Среди стран-участников: Буркина-Фасо, Египет, Индонезия, Пакистан, Великобритания, Уганда, Алжир, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Палестина, Йемен, Бахрейн, Чад, Нигер, Республика Конго, Ливия, Кот-д’Ивуар, Того, Гвинея, Катар.

Российскую Федерацию на конкурсе представляют Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Крым.

Конкурс проходит в онлайн и офлайн форматах. Среди критериев, предъявленных к участникам: возраст от 18 до 30 лет, свидетельство, подтверждающее знание текста Священного Корана наизусть и официальное письмо от имени религиозного управления страны постоянного проживания или от имени общепризнанного исламского центра или организации (в государствах, не входящих в ОИС).

Оценивать участников будет международная судейская коллегия под председательством Шейха Маъмун Шаабан Халил ар-Рави – главы Комитета по Корана правителя Объединенных Арабских Эмиратов.

В состав жюри вошли муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, советник Главы Чеченской Республики, директор ГАУ «Телерадиокомпания «Путь» им. А. Кадырова» Шахидов Адам Сайдалаханович, имам-хатыб Большой мечети Чамлыджа Исхак Даныш (г. Стамбул, Турция), руководитель Управления фетв Международной исламской академии фикха (IIFA) доктор Мухаммад Мустафа Шуайб (г. Джидда, Саудовская Аравия), член Президиума по делам религий Турецкой Республики, Совета по обзору и декламации мусхафов Куръана Йашар Джухадар.

По итогам конкурса члены жюри выберут 3 лучших чтецов Корана среди мужчин и 3 чтецов Корана среди женщин. Победители будут награждены премией Президента Республики Татарстан, призеры – диджитал девайсами. Также будет определен обладатель специального приза от Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации. Церемония награждения состоится в рамках ХIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

Помимо конкурсных процедур, участников ждет культурная программа, состоящая из экскурсий по Казани, Болгарскому музею-заповеднику и посещения мусульманских учреждений.

dumrt.ru