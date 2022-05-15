Всемирный конгресс татар выразил соболезнования в связи со смертью Рената Ибрагимова

Вчера, 14 мая, на 75-ом году жизни скончался известный сын татарского народа, народный артист РСФСР, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Ренат Ибрагимов. Всемирный конгресс татар выражает глубокое соболезнование семье выдающегося певца.

Ренат Ибрагимов – советский и российский эстрадный певец (баритон), актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр. Родом он из города Львова. Когда отец Ислам с семьей вернулся в Казань, будущему певцу было 5 лет. Здесь он получил образование, окончил консерваторию. Исполнял ведущие партии в театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Известность к Ренату Ибрагимову пришла в 1975 году после конкурса “Красная гвоздика” в Сочи. В 1993 году он получил известность как актер, снявшись в фильме “Итальянский контракт”. Создал собственный театр песни, занимался продюсерской работой.

Ренат Ибрагимов был верен татарскому народу, культуре, искусству. Песни в исполнении Рената Ибрагимова навсегда останется в нашей памяти.

Всемирный конгресс татар