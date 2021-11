В Казани состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви

С 24 по 28 ноября в городе Казани прошел Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры.

27 ноября в рамках фестиваля состоялось мероприятие “Низами Гянджеви 880”, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

С приветствием к участникам мероприятия обратились директор молодежного центра “Сэлэт” Айгуль Габдрахманова, Генеральный директор Евразийского регионального центра Молодежного форума исламского сотрудничества Вусал Гурбанов и руководитель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

С докладом на тему “Поэмы Низами в контексте цивилизационного взаимоотражения искусств” выступил заместитель председателя общественного объединения “Татарстан”, общественный деятель, руководитель международного проекта “Salam Tatarstan” Эмин Рамазанов. Он рассказал о глубоком следе, который великий поэт оставил не только в родной, но и во всей мировой литературе, о его значимом труде – образце любовной и философской лирики “Хамсе”, в которую вошли пять знаменитых поэм – “Сокровищница тайн”, “Хосров и Ширин”, “Лейли и Меджнун”, “Семь красавиц”, “Искендернаме”.

Э. Рамазанов также отметил, что буквально недавно президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества принято решение о присвоении Казани статуса “Молодежная столица ОИС – 2022”.

К мероприятию в онлайн-формате присоединился писатель, драматург, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, который поведал о роли классической литературы в просвещении молодого поколения на примере Низами.

Главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений управления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента президента РТ по внутренней политике, кандидат исторических наук Аскар Гатин выступил с докладом на тему “Значение фигуры Шигабутдина Марджани в татарской культуре”.

Затем конфликтолог, исследователь, кандидат исторических наук Резеда Махмудова презентовала книгу “Contribution of the Eurasian Nations to the Islamic Culture”.

На мероприятии также выступил заслуженный и народный артист Республики Татарстан, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, известный татарский певец, профессор, педагог Мингол Галиев.

“Низами Гянджеви – это удивительный человек. Каких бы вопросов он не касался, например, государственного устройства, любви к Родине, он был очень мудрым человеком. И эту мудрость нам нужно тоже помнить.

Великие мыслители всегда задумывались о будущем человечества и призывали к сохранению мира и дружбы, не зависимо от национальности и вероисповедания людей. К этому призывал и Низами Гянджеви.

Сегодня человечество сделало огромный научно-технический скачок, но никогда не нужно забывать о духовной составляющей и духовном развитии. И эта мысль прослеживается в произведениях великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Основоположник татарской литературы Кул Гали, автор «Сказания о Юсуфе», жил и творил в одну эпоху с написавшим «Лейли и Меджнуна» азербайджанским поэтом Низами Гянджеви. И это в своем роде сближает их творчество», – сказал он.

Отметим, что в январе 2021 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года в Азербайджане Годом Низами Гянджеви в связи с 880-летним юбилеем поэта.

Молодежный фестиваль современной мусульманской культуры проводится с целью развития многостороннего сотрудничества молодежи России и стран ОИС, выявлению и поддержки творчества оригинальных авторов, исполнителей и творческих коллективов регионов России и стран ОИС в возрасте 18-35 лет. Фестиваль проходит по 6 направлениям: театр, оригинальный жанр, музыка, хореография, изобразительное искусство, кино.

Организаторами выступают Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия – ОИС», Академия молодежной дипломатии, Казанский государственный институт культуры при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Пресс-служба Общественного объединения “Татарстан”