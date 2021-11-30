tatruen
Главная / Новости / Татарские мотивы зазвучали в культурном центре
Татарские мотивы зазвучали в культурном центре

Татарские мотивы зазвучали в культурном центре

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 30.11.2021 0 4

27 ноября в Татарском культурном центре прошёл концерт «Чишмәләр агышы» ансамбля «Татар моңнары».

Название коллектива, рассказала Автономии художественный руководитель ансамбля Зяйняб Сулейманова, переводится как «татарские напевы». Группа объединила Ландыш Минкину, Фейрузу Каримуллину, Фариду Рахманову, Эльмиру Васильяр, Хамисю Хусаинову, Рафию Хасянову и баяниста Ильдара Феткуллина.

На концерте прозвучали такие известные песни, как «Килǝ яз», «Сиреннǝр хүш ислǝр тарата», «Эх, җан дускаем», «Беренче мǝхǝббǝт» и многие другие.

Ансамбль поддержали артисты Татарского культурного центра и из других коллективов — Рафек Валитов и Нурджихан Симаева, также принявшие участие в концерте.

«Нижгар такмаклары» — частушки нижегородских татар в исполнении Зяйняб Сулеймановой и Рафека Валитова — вызвали у слушателей такие эмоции, что не удержался и запел даже активист татарской общины Москвы Фарид Ислямов, занимающий солидный пост в силовых структурах.

Впрочем, и казанцы не остались в стороне: спели известную «Мин яратам сине, Татарстан».

Всё это создало домашнюю атмосферу, проникнутую ностальгией по малой родине, пропитанную особым духом, который объединяет московских татар разных поколений, осознающих принадлежность к единому народу.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.