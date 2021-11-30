Татарские мотивы зазвучали в культурном центре

27 ноября в Татарском культурном центре прошёл концерт «Чишмәләр агышы» ансамбля «Татар моңнары».

Название коллектива, рассказала Автономии художественный руководитель ансамбля Зяйняб Сулейманова, переводится как «татарские напевы». Группа объединила Ландыш Минкину, Фейрузу Каримуллину, Фариду Рахманову, Эльмиру Васильяр, Хамисю Хусаинову, Рафию Хасянову и баяниста Ильдара Феткуллина.

На концерте прозвучали такие известные песни, как «Килǝ яз», «Сиреннǝр хүш ислǝр тарата», «Эх, җан дускаем», «Беренче мǝхǝббǝт» и многие другие.

Ансамбль поддержали артисты Татарского культурного центра и из других коллективов — Рафек Валитов и Нурджихан Симаева, также принявшие участие в концерте.

«Нижгар такмаклары» — частушки нижегородских татар в исполнении Зяйняб Сулеймановой и Рафека Валитова — вызвали у слушателей такие эмоции, что не удержался и запел даже активист татарской общины Москвы Фарид Ислямов, занимающий солидный пост в силовых структурах.

Впрочем, и казанцы не остались в стороне: спели известную «Мин яратам сине, Татарстан».

Всё это создало домашнюю атмосферу, проникнутую ностальгией по малой родине, пропитанную особым духом, который объединяет московских татар разных поколений, осознающих принадлежность к единому народу.