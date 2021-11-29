Прошел финал регионального детского фольклорного конкурса “Тургай”

Взглянуть на историю народа, его настоящее, оценить духовную красоту людей мы можем с помощью искусства. Всю прелесть народного фольклора смогли прочувствовать участники и гости Регионального детского фольклорного конкурса “Тургай”,который состоялся 28 ноября 2021 года в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова.

На сцене были представлены выступления лучших школьных и дошкольных коллективов Пензенской области.С приветственным словом к участникам фестиваля обратился председатель РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” Туктаров Ж.З.

Конкурс “Тургай”-это площадка для творческого развития личности ребенка, воспитания чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре народов Поволжского края, формирования гражданского самосознания, патриотизма и высокой духовности подрастающего поколения”.

Гостями праздника были почётные гости: Куприна Я. В. (депутат Законодательного собрания Пензенской области), Мавлюдов И. Н. (заместитель министра культуры Пензенской области), Семин Д.И. (заместитель министра внутренней и информационной политики Пензенской области), Денисов О. В (заместитель главы администрации г. Пенза), руководители 11 НКА ПО.

Лучше коллективы и их руководители были награждены дипломами и денежными сертификатами.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта:культурно – образовательный марафон “Наше единство в многообразии” поддержанного Фондом президентских грантов 2021 году на развитие гражданского общества.

Выражаем благодарность за активное участие в реализации проекта:НКО ПО, молодёжному исполкому РОО ТНКА ПО, ответственному координатору Самочкиной Г.Х., руководителю проекта Мухамеджановой В.Ф.

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