В селе Бакташ Новошешминского района открылась новая мечеть

В 22-й день месяца рабиуль-ахыр (27 ноября) в деревне Бакташ Новошешминского мухтасибата состоялось торжественное открытие мечети. Жители села, мусульмане района с нетерпением ждали этого праздника. Мечеть была достроена за год стараниями жителей села и многочисленных спонсоров.

Церемония открытия традиционно началась с чтения сур Куръана и молитвы.

Поприветствовав собравшихся, имам-мухтасиб Новошешминского района Ильгиз хазрат Ашрапов отметив, что участие в строительстве мечетей является одним из самых благородных поступков, выразил слова благодарности всем участникам этого процесса.

Заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами, казый Южного региона, имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрату Зуферов передал слова приветствия муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и вручил благодарственное письмо ДУМ РТ инициатору строительства новой мечети” Масания”, взявшему на себя расходы в ходе строительства Закирову Рифкату Зуфаровичу. Равиль хазрат в своей проповеди рассказал о роли мечетей в духовном воспитании.

Затем выступил руководитель Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Ринат Фасахов. Он вручил от имени главы Новошешминского муниципального района Козлова Вячеслава Михайловича грамоты предпринимателям, спонсорам, лицам, внесшим большой вклад в строительство мечети, в том числе муадзину бакташской мечети Хамису Фаттахову.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратились уважаемые люди села, имам-мухтасибы соседних районов, а также внесший большой вклад в строительство мечети “Масания” Рифкат Зарипов.

К сведению, строительство этой мечети началось 26 декабря прошлого года. Мечеть одновременно вмещает порядка 30 ти человек. Здесь также расположена тахаратхана со всеми удобствами и кухня.

После открытия мечети “Масания” в селе Бакташ, число мечетей, функционирующих в Новошешминском мухтасибате, увеличилось до 12.

dumrt.ru