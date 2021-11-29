Выпуск новых учебников по татарскому языку утвердят в Минобрнауки Татарстана

Апробация нового федерального образовательного стандарта состоится в 50 школах Татарстана. Лю этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. В федеральный перечень вошли 89 учебников по татарскому языку и литературе.

Глава ведомства указал, что планируется ввести свыше 15 учебников по родным языкам, а также 38 УМК по переводным учебникам с 1-й по 4-й класс. По его словам, на татарский язык переведен 41 УМК с 5-й по 9-й класс, пособия доступны в электронном формате.

Созданы новые программы по татарскому языку как государственному языку, татарскому языку как родному и татарской литературе. Проекты включены в федеральный реестр образовательных программ. Также в него войдут учебно-методические комплекты «Родной татарский язык» для начальных классов и «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» для 1–9-х классов.

kazanfirst.ru