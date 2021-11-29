Автономия татар Екатеринбурга представила Театрально-эстрадную программу «Замандаш»

Театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник») посвященный 135-летию со дня рождения татарского народного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля и переводчика Габдуллы Тукая представила 27 ноября 2021 года в Центре культуры « Елизаветинский » общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» – руководитель Владислав Яхин.

Программа

– Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), проживающего в городе Екатеринбурге и в Свердловской области.

– Знакомство с культурой Республики Татарстан, как субъекта Российской Федерации, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народа Татарстана и татарского народа, проживающего на территории города Екатеринбурга и Свердловской области.

– Знакомство молодого поколения Свердловской области, представителей разных национальностей с богатой и многогранной культурой татарского народа, с уникальным поэтом Габдуллой Тукаем.

Программа прошла при поддержке Администрации города Екатеринбурга и Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области», – прокомментировал Председатель ОО «МНКАТЕ» Владислав Яхин.

В фойе Центра культуры была развернута фотовыставка, Выставка «Пред народом долг свой исполняя, Сей добро — вот жизни цель святая!», посвященная 135-летию со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая;

Большой интерес вызвал Круглый стол на тему «К единой цели мы идем, свободной видим мы Россию», о жизни, творчестве и патриотических взглядах национального поэта Габдуллы Тукая, а так же мастер- класс по национальной борьбе «Корэш».

Отдельно для специалистов, занимающихся вокальным искусством, прошел мастер-класс «Основы вокального искусства» педагога, композитора, художественного руководителя фольк-группы «Солнцеворот» Анастасии Ведерниковой.

С большой теплотой и бурными овациями встречали гости татарские, башкирские, российские, казахские, марийские, таджикские творческие коллективы и исполнителей. Всего в программе приняли участие более 115 артистов, представляющих различные жанры и направления сценического искусства.

Почетными гостями мероприятия стали: Заместитель начальник департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Егор Некрасов, заместитель главы Администрации Чкаловского района Максим Топорков, член Общественной палаты города Екатеринбурга Олег Крушинский, заместитель Постоянного представителя республики Татарстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина, руководители национально-культурных автономий Екатеринбурга и Свердловской области, а также жители столицы Среднего Урала.

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