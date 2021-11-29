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Госансамбль песни и танца РТ выпустит антологию татарской народной музыки

Госансамбль песни и танца РТ выпустит антологию татарской народной музыки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.11.2021 0 7

Государственный ансамбль песни и танца РТ планирует выпустить антологию татарской народной музыки. Запись запланирована на следующий год и будет приурочена к 85-летнему юбилею коллектива. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор Госансамбля РТ, заслуженный работник культуры РТ Юрий Жуков.

«Мы владеем колоссальным объемом материала, созданным за несколько десятилетий. До сих пор мы находимся в поисках уникальных произведений из частных коллекций в том числе. В этой музыке заключена необыкновенная красота мелодизма и философская глубина татарского народа», – поделился Жуков.

Напомним, что Госансамбль песни и танца РТ выпустил серию мастер-классов, вобравшую в себя азбуку татарского танца, историю его становления, отличительные черты традиций разных этнографических групп татар и др.

«Время меняется и диктует свои условия. Сегодня Госансамбль РТ должен быть представлен в интернет-пространстве точно так же, как и на сцене. Наша деятельность должна быть продемонстрирована в онлайн-формате в полном объеме», – уверен Юрий Жуков.

tatar-inform.ru

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