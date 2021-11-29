Праздник дружбы народов: в Казани завершился фестиваль современной мусульманской культуры

Гала-концертом завершился I фестиваль современной мусульманской культуры. Мероприятие состоялось в Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык».

С приветственным словом выступил министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

«Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры — праздник дружбы народов, который проводится в цитадели творчества и таланта — Арт-резиденции «Созвездие – Йолдызлык». Символично и то, что это мероприятие проходит в преддверии 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией и года Казани в статусе молодёжной столицы исламского мира.

К нам приехали ребята из 10 стран для того, чтобы показать свой национальный колорит, аутентичность, познакомиться с Республикой Татарстан, нашими традициями и культурой. К нам приехало много молодежи — они через своё творчество показывают современное прочтение национальной культуры и фольклора, делают национальное актуальным, а культуру востребованной», — подчеркнул Тимур Сулейманов.

Министр по делам молодёжи отметил и то, что молодые люди находятся в Татарстане уже неделю. В рамках мероприятия они общались, получали новые знания, знакомились с культурой и многообразием разных стран, а также имели возможность показать себя, традиции и культуру народа, который они представляют.

Участниками первого фестиваля стали 100 молодых людей от 18 до 35 лет из России, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Египта, Бахрейна, Турции и Сербии. Заявки подали 250 человек из 25 стран.

На протяжении пяти дней с 24 ноября молодежь участвовала в мастер-классах, встречалась с деятелями культуры, обменивалась опытом и ежедневно проводила нетворкинг-сессии. Всего работа велась по шести направлениям: театр, оригинальный жанр, музыка, хореография, изобразительное искусство, кино.

Участницей фестиваля стала и международный художник-живописец, преподаватель, советник председателя молодежного правительства при Кабинете Министров Республики Татарстан по вопросам культуры Екатерина Манько. В рамках мероприятия Екатерина провела авторские мастер-классы, вместе с участниками нарисовали картины, которые впоследствии будут подарены ветеранам Татарстана.

«На данный момент я веду активную работу над авторским проектом “Краски Победы” – рисую портреты ветеранов и преподношу их им в подарок. На фестивале я рассказала молодежи из разных стран как тепло у нас в России относятся к пожилым людям, рассказала им про свой проект и предложила принять участие – они с радостью согласились и мы написали несколько картин на свободную тему. Мне очень понравился фестиваль, очень важно транслировать и масштабировать наш опыт на международном уровне», – поделилась Екатерина Манько.

На гала-концерте была организована и выставка картин участников. Одним из авторов стал Гораб Хайсем Мохамед Заки Эльсайед из Египта. Он представил балерину на пуантах, в пачке и с национальными украшениями.

Итоговый концерт представлял собой коллаборацию разных направлений. Например, в одном из номеров, на сцене танцевали, пели и параллельно рисовали – за три минуты художнику удалось нарисовать картину с изображением девушки.

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