Сегодня в Культурном центре имени Я.Емельянова состоится вечер памяти народного писателя Гарая Рахима

Сегодня в Культурном центре имени Я.Е. Емельянова состоится вечер памяти народного писателя, поэта, лауреата государственной премии им Г.Тукая Григория Васильевича Родионова (Гарай Рахим).

Это должен был быть Юбилейный творческий вечер по случаю 80-летия поэта, но 6 сентября 2021 года Григория Васильевича не стало.

Вечер памяти пройдет под названием «Туган җортта» («В родном доме») – по одноимённому названию его последней книги, вышедшей в конце прошлого года и посвященной жизни односельчан поэта – кряшен, сохранивших до наших дней исторические, языковые, бытовые и фольклорно-музыкальные особенности.

В мероприятии примут участие деятели литературы, представители театральной общественности и татарской эстрады, почитатели произведений Гарая Рахима: Лидия Ахметова, Олег Фазылжанов, Аграфена Васильева, Геннадий Максимов, Артем Пискунов, Абри Хабриев, Алина Давыдова, Татьяна Ефремова, Дмитрий Баранов, Денис Михайлов, Амелия Феофанова и др. Режиссёр мероприятия – Резеда Саляхова.

Гарай Рахим – лауреат Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая. Поэт принимал участие в литературной обработке текста Гимна Республики Татарстан на татарском языке. Высокое мастерство и добросовестный труд Гарая Рахима были отмечены высокими наградами, в числе которых медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств ТАССР», «Народный писатель Республики Татарстан».

Мероприятие пройдет в ГБУ «Культурный центр им. Я.Е. Емельянова» по адресу: г. Казань, ул. М.Худякова, д.11. Начало в 18:30.

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